AK Partili Yenişehirlioğlu, Manisa Akgedik\'te 64 derslikli 4 okulun tabelasını astı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarını yerinde inceleyip, temel atma törenine katıldı. Yenişehirlioğlu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak değil, yarının güçlü Türkiye'sini yetiştirecek nesillere yatırım yaparak inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Vahdettin Özkan ile görüştü. Ziyaretin ardından kentte yapımı tamamlanan yatırımları inceleyen Yenişehirlioğlu, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 4 okulu ziyaret etti. Yenişehirlioğlu, okulların tabelalarını astı. Yenişehirlioğlu, 37,7 milyon liralık yatırımla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hayata geçirilen 8 derslikli Bala Sultanlar Anaokulu ile TOKİ tarafından Akgedik 3'üncü Etap'ta inşa edilen, 8 derslikli Aybalam Anaokulu, 24 derslikli Akıncılar İlkokulu ve 24 derslikli Parti Pehlivan Ortaokulu'nu inceledi. Dört okulun toplam yatırım bedelinin 415,3 milyon lira olduğu belirtildi.

'64 DERSLİKTEN OLUŞAN 4 OKUL'

Yenişehirlioğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Akgedik Mahallesi'ne 2026-2027 eğitim öğretim yılında 4 yeni okul kazandırıldığını belirtip, "Bugün Akgedik'te, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan çok önemli eğitim yatırımlarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Hızlı nüfus artışıyla birlikte eğitim ihtiyacı da büyüyen Akgedik Mahallemize, 2026-2027 eğitim öğretim yılında dört yeni eğitim yuvası kazandırıyoruz. İki anaokulu, bir ilkokul ve bir ortaokul olmak üzere toplam 64 derslikten oluşan bu dört okulumuz, modern eğitim imkanlarıyla evlatlarımızın hizmetine sunuluyor" dedi. Bala Sultanlar Anaokulu'nun 8 dersliğiyle yaklaşık 37,7 milyon liralık yatırımla Manisa YİKOB tarafından hayata geçirildiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, "TOKİ tarafından Akgedik 3. Etap'ta inşa edilen Aybalam Anaokulumuz ise 8 dersliği ve yaklaşık 147,4 milyon liralık güncel yatırım bedeliyle hizmete hazır hale getirildi. Yine TOKİ tarafından yapılan 24 derslikli Akıncılar İlkokulumuz ve 24 derslikli Parti Pehlivan Ortaokulumuz ile birlikte bu dört eserle Akgedik'te eğitim altyapımızı çok güçlü bir şekilde tahkim ediyoruz" diye konuştu.

'YALNIZCA DÖRT DUVAR YÜKSELTMİYORUZ'

Okul isimlerinin taşıdığı anlamlara da değinen Yenişehirlioğlu, "Biz okul yaparken yalnızca dört duvar yükseltmiyoruz; çocuklarımızla tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz arasında bağ kuruyoruz. 'Bala Sultanlar' ve 'Aybalam' isimleriyle evlatlarımıza duyduğumuz sevgiyi ve kıymeti; 'Akıncılar' ismiyle cesareti, öncülüğü ve yeni ufuklara yürüme idealini; 'Parti Pehlivan' ismiyle de Milli Mücadele'mizin yerel kahramanlarından birinin vatan sevgisini geleceğimizin teminatı gençlerimize taşıyoruz" dedi.

Yenişehirlioğlu, "Çünkü biz Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak değil, yarının güçlü Türkiye'sini yetiştirecek nesillere yatırım yaparak inşa ediyoruz. Bugün burada dört okul, dört isim ve dört fidanla aslında tek bir mesaj veriyoruz: Kökümüz mazide, gözümüz atide. Akgedik'te çocuklarımızın geleceğine kalıcı bir iz bırakıyoruz. Okullarımızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

SAĞLIK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Yenişehirlioğlu, programı kapsamında ayrıca Akgedik TOKİ Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı. 10 hekimlik olarak planlanan sağlık merkezinin bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.