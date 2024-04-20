AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim - Son Dakika
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Politika

AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

Taktığı 562 bin liralık saatle dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine oturan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt geldi. Yenişehirlioğlu, "Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" dedi.

20.04.2024 11:08  Güncelleme: 11:12
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını çekip, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaşmıştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saat kısa sürede gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bahadır Yenişehirlioğlu söz konusu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi de etiketlemişti. Paylaşımın altına vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. AK Partili vekil tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

"SAATİMİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gündemdem düşmeyen konuyla ilgili Yenişehirliğioğlu'ndan açıklama geldi. Saati helal yoldan kazandığı parayla aldığını belirten Yenişehirliğioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Yenişehirliğioğlu'nun o paylaşımı;

AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim

Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti, Sosyal Medya, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Resul_aski Nihat: Adam kazaniyor ki aliyor kime ne bundan 12 81 Yanıtla
  • Sado Bayar: Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi FOX mu NOW mu her neyse her gün AKP nin ıstakozuydu saatiydi mahşet yaptığın gibi Mustafa Kemal'in partisi CHP ve DEM kardeşliğinin Belediyelerinde Türkiye bayrakları kaldırılıyor onuda mahşet yapsana Ha lüx yaşam konusunda CHP milletvekillerinin altta kalır yanı yok onuda belirtelim 28 57 Yanıtla
  • Necati Kaya: Imam hatip yaptırırlar,çocuklarını göndermezler,şehitliği överler çocuklarını askere yollamazlar,ahireti işaret ederler bu dünyada dünyalığını yedi ceddine yetecek kadar kul hakkı yerler,fakirliğe güzelleme dizerler ,hepsi servet içinde yüzerler,. Neymiş efendim.. Milletin hizmetkarı olmaya gelmişler.. peh peh pehh. Yemezler. 48 6 Yanıtla
  • Kür Şad: Özrü kabahatinden büyük. Bir de haram yoldan elde edeydin. Sözüm ona Müslümanım diyorsun ya. Hani örnek alman gereken Peygamber efendimizin yaşantısına paralel yaşadaydın bari. 33 5 Yanıtla
  • kemal Ozyer: Akpeliler lüks yaşıyolur da, öbür partililer çarşı pazardan giyinip süsleniyor sanki 13 20 Yanıtla
  • Ali Kublay: Allah ıslah eylesin 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Daha öncede biilerinn saatleri konu olmuştu bazılarının saat tutkuları var demekki milyarlar havada uçuşuyor daha pahalısını alın bizler halimize şükredelim saatimiz olmasada olur varlık içinde darlık çekmeye devam ederiz daha pahalısını alsaydınız yokmuydu mutlaka vardır mücevher taşlısı fln. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim - Son Dakika
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