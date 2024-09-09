Politika

AK Partili Yılmaz, Tüzük Kurultayı üzerinden CHP'ye yüklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz :

" Türkiye'yi yönetmek gibi performans, kabiliyet içinde olmadıklarını görmemiz için daha ne lazım"

KARABÜK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Tüzük Kurulu'nda gösterdiği tepki üzerinden CHP'ye yüklendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi ziyaretler için Karabük'e geldi. AK Parti teşkilatı ile İl Başkanlığı'nda görüşen Yılmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinden sonra bütün illeri dolaştığını belirten Yılmaz, Bütün illerimizdeki belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, daha doğrusu ana kademenin değerli unsurları, meclis üyelerimizle birlikte 31 Mart seçimleri sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Teşkilatlarımızın bu seçim mücadelelerinde verdikleri gayret, gösterdikleri gayret ve verdikleri mücadeleden ötürü kendilerini tebrik ederim. Başarılı olduğumuz yerlerde arkadaşlarımıza eline sağlık diyelim. Tebrik edelim. Başarısız olduğumuz yerlerde de kardeşlerimize bunun yeni birtakım başarıların ön adımı olabileceğini, eksiklerimizi görüp bu eksikliklerimiz üzerine yeni stratejiler, yeni gelecekler, yeni gelecek planlamaları yaparız diye düşünerek onlara da geçmiş olsun. Bundan sonra daha gayretli olmak üzere onlara da yapılması gereken motivasyonu yaparak illerimizi dolaşıyorum" dedi.

"Yaklaşık 50'nin üzerinde ilimizi gezdim" diyen Yılmaz, "Bugün güzel Karabük'ümüzde ve özellikle ülkemizin sanayileşme mücadelesinin ilk adımının atıldığı demir çelik deyince akla gelen bu güzide şehrimiz Karabük'te olmaktan son derece mutluyum. Bizler bir seçim bittikten sonra seçimi kazanmışlığın rehavetini, seçimi kazanmışlığın ekabirliğini asla yapmayan bir siyasi hareketiz. Hatta seçimde sandığın ifade ettiğini en iyi okuyan, sandık ne dedi? Sonuçta sandıktaki oyları ortaya koyduğunuzda o oyların kompozisyonunun dili olsa da konuşsa, konuştuğunda ne diyeceğini bir tercüme ederiz. Onu tarif ederiz, tanımlarız. O tarif ve tanım, eğer milletimizin bazı uyarılarını içeriyorsa, milletimizin bazı dikkatimizi çekmek istediği bazı kriterler içeriyorsa, o kriterleri en iyi okuyan, orada eleştiri varsa onu öpüp başımızın üstüne koyan, orada övgü varsa onu da hiçbir zaman kibir ve daha sonrası için enayiyete dönüştürmeyen bir anlamda milletimizin isteklerini geleceğimizin perspektifi olarak kabul eden bir siyasi hareket olarak hiçbir zaman durmadan dolu dizgin koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz milletin dertleriyle hemhaliz"

Seçimlerin aslında milletin önüne çıkılan bir imtihan olduğundan bahseden Yılmaz, "Bu imtihanda her zaman başarılı olacağız diye bir şey yok. Zaman zaman milletimiz bizim performansımızı eksik görebilir. Daha çok gayret etmek üzere bize bir talimat verir. Biz milletimizin emrindeyiz. Yani siyaseti, milletin istekleri ve milletin talimatları, milletin emri doğrultusunda dizayn eden bir siyasi hareket olarak hep bu bakış açısı içerisinde olduk. Biz milletin dertleriyle hemhaliz" diye konuştu.

"Türkiye'yi yönetmek gibi performans, kabiliyet içinde olmadıklarını görmemiz için daha ne lazım"

AK Parti'nin kendi dertlerini milletin derdinin önüne koymadığını aktaran Yılmaz, Tüzük Kurultayı üzerinden CHP'ye yüklendi.

Yılmaz, şunları söyledi: "Biz kendi dertlerimizi, milletin derdinin önüne hiç koymayız. Siyasi muhaliflerimiz farkında mısınız? Daha şimdiden bile. Yani hep kendi dertleriyle uğraşıyorlar. İşte tüzük kurultayları yapıyorlar. Tüzük kurultaylarında kim kime konuşma verecek? Kim kaç dakika konuştu? Milletin gözünün önünde medyanın önünde tartışıyorlar. Bunların ülkenin sorunlarını çözmek, ülkemizin içinde bulunduğu bu coğrafyanın uluslararası ölçekteki etrafımızda ateş çemberi diyebileceğimiz hassasiyetlerin olduğu bir dönemde bir özellikle etrafımızdaki bütün siyasete yön veren bir duruş taşıyan pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek gibi bir performans, bir kabiliyet içinde olmadıklarını görmemiz için daha başka ne lazım. Sağ olsunlar bunu çok güzel gösteriyorlar. Bizse işimizle meşgulüz. Ülkemizin geleceğini, insanımızın geleceğinin derdine düşmüşüz. Gecemizi gündüzümüze katarak bu koşturmanın içindeyiz."