AK Partili Zorlu, Kırım'daki fiili durumu yasa dışı ilhak olarak gördüklerini söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bizim en başından beri atlamadığımız ve hiç vazgeçemediğimiz bir durum var. Biz, Kırım'daki fiili durumu bir yasa dışı ilhak olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla düzenlenen 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' kapanış programına katıldı.

Zorlu, kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda düzenlenen 'Türk Dünyası Gençleriyle Baş Başa' adlı söyleşide gençlerle bir araya gelerek, soruları cevapladı.

Hayata geçirilen Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) adlı dijital platformun sivil toplumu da aşan bir niteliğe dönüştüğünü aktaran Zorlu, şu anda yaklaşık 100 bin kişinin bu uygulamayı cep telefonlarında kullandığını söyledi.

"Yeni kabul edilen 4 harfle Özbekistan ile Türkiye'nin alfabesi çok daha fazla yakınlaştı"

Özbekistan'ın son dönemde sürdürdüğü yükselişi ve ilerlemesini gururla takip ettiklerini belirten Zorlu, "Son dönemde alfabe konusunda atılan adım gerçekten bizi çok sevindirdi. Yeni kabul edilen 4 harfle birlikte şu an Özbekistan ile Türkiye'nin alfabesi ve bize yakın olan alfabeler çok daha fazla yakınlaştı. Bunların etkilerini zaman içinde göreceğiz. 5 yıl sonra tabelalarımızda, eserlerimizde, okullarda okuttuğumuz kitaplarda daha güçlü bir ortaklığa kavuşacağız" diye konuştu.

Türk dünyası iş birliği kapsamında bağımsız devletleri bulunmayan Türk topluluklarının kendi lehçelerini korumaya yönelik bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine Zorlu, "Sembollerimiz, sözlerimiz ve ezgilerimizin hepsi bizim soyut vatanımız. Bunları korumak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kırım'daki fiili durumu bir yasa dışı ilhak olarak görüyoruz"

Bu eserlerin çevrilerek, dijital bir ortama yüklenmesi ve eserlerin bütün dünyaya tanıtılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek yıl bir çalışma yapılacağını dile getiren Zorlu, "Biz de tüm kuruluşlarımızla onun partneri olup, o dijital mecrayı başta Kırım olmak üzere diğer eserleri yükleyeceğiz. Kırım benim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir konudur. Türkiye, dünyanın farklı coğrafyalarında arabulucuk rolünü ortaya koyup kanıtlamayı başarmış bir ülkedir. Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan ve ilişkilerini artıran bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanı her iki ülkenin lideri ile de bu savaşın sona ermesi için büyük bir çaba sergilemektedir. Bizim en başından beri atlamadığımız ve hiç vazgeçemediğimiz bir durum var. Biz, Kırım'daki fiili durumu bir yasa dışı ilhak olarak görüyoruz" dedi.

Türk dünyasındaki gençlere staj imkanı

Bir öğrenci tarafından Türk dünyasında yaşayan gençlerin Türkiye'de staj yapabilmesi için imkan sağlanması talebinin üzerine Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde bu projeyi çalışıp, hemen girişimini yapalım" dedi.

"Kaybolmakta olan Türk lehçelerin korunması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor"

Bir katılımcı tarafından kaybolmakta olan Türk lehçelerinin korunması için bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA başta olmak üzere diğer kuruluşlarımız çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili ciddi eserler üretildi. Görebildiğim kadarıyla bunu sizlere demek ki ulaştıramadık. Biz gerekli tespitleri yapmamızın ardından bu çalışmaları dijital sahayla tekrar paylaşalım" ifadelerine yer verdi.

"Türk Dünyası Gençlik Buluşması Sonuç Deklarasyonu"

Programın tamamlanmasının ardından sonuç deklarasyonu duyuruldu. Gençliğin, Türk dünyasının ortak geleceğinin şekillendirilmesinde etkin rol üstlendiği anlayışıyla yürütülen oturumlar sonucunda belirlenen 11 maddelik deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması. Türk Üniversiteler Birliği'nin (TURKUNIB) çalışma usul ve mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi. Buluşmaya katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin belirlenmesi; bu temsilciler aracılığıyla iletilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi. Bilim, yapay zeka ve inovasyon alanlarında 'Dijital İpek Yolu' iş birliğinin ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi. Kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması. Genç diplomat programlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisinde gençlerin katılımının artırılması. Geleneksel medya alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak iletişim hafızasının oluşturulması. Ortak müzik ve sanat üretiminin dijital platformlarda yaygınlaştırılması ve Türk dünyası gençleri arasında kültürel etkinliklerin düzenlenmesi. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının ve saha iş birliklerinin geliştirilmesi. İkinci Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın 2027 yılında Kayseri'de gerçekleştirilmesi. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin vatandaşlığını haiz veya Türk soylu futbolcuların, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde taraf devletlerin ulusal liglerinde yerli statüsünde kabul edilmesine yönelik mevzuat ve uygulama çalışmalarının başlatılması."