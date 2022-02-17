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AK Partililer, Genel Başkan vekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Partililer, Genel Başkan vekilleriyle bir araya geldi

17.02.2022 09:43
AK Partililer, Genel Başkan vekilleriyle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Partililer, Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Partililer, Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Vekilleri Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ile bir araya geldiler. Kilis'te yapılan çalışmalar ve parti teşkilatlarıyla ilgili AK Parti genel başkan vekilleri Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'ı bilgilendirdikleri öğrenildi. - KİLİS

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Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partililer, Genel Başkan vekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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