Akbulut: Nifak Tohumlarına İzin Vermeyeceğiz

Politika

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Yurttaşların arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırının, TBMM'de ülkenin birlik ve beraberliğine ilişkin söylemlerin konuşulduğu dönemde gerçekleşmesinin bazı soru işaretlerini akıllara getirdiğini belirten Akbulut, "Bu terör saldırısında ihmaller var mıydı? Bu teröristler Türkiye'nin başkentinde, ülkenin güzide kurumuna nasıl saldırı düzenlediler? Burada bir güvenlik zafiyeti var mı? Bunların üzerinde muhakkak iyi durulması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşıyla bir ve beraber olduğunu vurgulayan Akbulut, "Yurttaşların arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu nifak tohumları sokan bütün terör örgütlerine de hiçbir etnik kimliğin temsilcisiymiş gibi muamele yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Onlar ancak ülkemizde gözü olan emperyalist güçlerin maşası olurlar. Hep birlikte birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Akbulut, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerinin birçoğunun temelinde uyuşturucu kullanımının etken olduğunu dile getirerek, madde bağımlılığı meselesinde herkesin daha hassas davranması gerektiğini kaydetti.