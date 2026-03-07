Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, sahur programında ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Akçadağ'da düzenlenen sahur programında gençlerle buluşan Başkan Hasan Ulutaş, samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda ilçede hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında bilgiler paylaştı. Programda gençlerin talep ve önerilerini de dinleyen Ulutaş, gençlerin fikirlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Programına katılan gençlere teşekkür eden Ulutaş, ilçenin gelişimi için gençlerin görüş ve önerilerini önemsediklerini kaydetti. - MALATYA