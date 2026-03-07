Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu - Son Dakika
Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu
07.03.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçedeki gençlerle bir araya geldiği sahur programında, yürütülen projeler ve gençlerin önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, sahur programında ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Akçadağ'da düzenlenen sahur programında gençlerle buluşan Başkan Hasan Ulutaş, samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda ilçede hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında bilgiler paylaştı. Programda gençlerin talep ve önerilerini de dinleyen Ulutaş, gençlerin fikirlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Programına katılan gençlere teşekkür eden Ulutaş, ilçenin gelişimi için gençlerin görüş ve önerilerini önemsediklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Ulutaş, Politika, Akçadağ, Son Dakika

Son Dakika Politika Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu

SON DAKİKA: Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş sahurda gençlerle buluştu - Son Dakika
