Başkanı Ulutaş, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Aydınlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşan Başkan Ulutaş, iftar öncesinde okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan dualara katıldı. Programda vatandaşlarla sohbet eden Ulutaş, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

İftar programına katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ulutaş, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı artırdığını belirterek programa katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti. - MALATYA