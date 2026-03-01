Akçadağ Kozluca Derneği\'nden iftar programı

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İstanbul'da Akçadağ Kozluca Derneği tarafından düzenlenen iftar programında hemşerileriyle bir araya geldi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kozluca Derneği tarafından düzenlenen iftar programında hemşerileriyle buluştu. Programda konuşan Başkan Ulutaş, gurbette yaşayan vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gurbette olsak da aynı gönül bağıyla buluştuğumuz bu anlamlı akşamda hasret giderip samimi sohbetler gerçekleştirdik. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışma ruhumuzu aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Gönül bağlarının mesafelerle azalmadığını bir kez daha gördüklerini ifade eden Ulutaş, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - MALATYA