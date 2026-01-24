Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş\'tan hastane ziyareti

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe devlet hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, hastane personeliyle de bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Ulutaş, hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına moral verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ulutaş, "İlçe Devlet Hastanemizde tedavi gören kıymetli hemşerilerimizi Başhekimimiz ve hastane müdürlerimizle birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hal ve hatırlarını sorduk. Zor ve kutsal bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür ettik. Hastalarımıza acil şifalar, sağlık çalışanlarımıza güç, sabır ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA