22.02.2026 13:00  Güncelleme: 13:01
Ramazan ayı dolayısıyla Kozluca Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kozluca Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün de eşlik etti. Mahalle sakinleriyle aynı sofrayı paylaşan Ulutaş, iftar sonrası vatandaşları ziyaret ederek hasbihal etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Ulutaş, mahalle sakinlerinin misafirperverliğine teşekkür etti.

Başkan Ulutaş, sahur programında ise önceki dönem mahalle muhtarı Hacı Altıntop'un misafiri oldu. Sahurun bereketini aynı sofrada paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Ulutaş, ev sahipliği dolayısıyla Altıntop'a teşekkür etti.

Ulutaş ayrıca mahalle muhtarıyla birlikte Demirkaya ailesinin misafiri olarak iftar programına katıldı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydeden Ulutaş, aileye misafirperverlikleri için teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Ulutaş, Politika, İftar, Son Dakika

Başkan Ulutaş Kozluca'da İftar Sofrasında
