Akçadağ\'da 6 kilometrelik grup yolunda çalışmalar devam ediyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Gölpınar ile Sahilköy mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik grup yolunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında altyapı düzenlemeleri ile sathi kaplama uygulamalarının sahada eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gölpınar ve Sahilköy mahalleleri arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade eden Başkan Ulutaş, ilçenin her noktasına hizmet götürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ulutaş, ulaşım yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu söyledi. - MALATYA