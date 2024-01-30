 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasına katıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'rotamız gençlik' sloganıyla ilçeye bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde organize edilen gençlik buluşmasına katıldı. Buluşmada gençlere hitap eden Başkan Gültak, gençlere yönelik hizmet ve projelerin önemine vurgu yaparak, barış ve huzur ortamının devam edeceğini belirtti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasına katıldı
30.01.2024 - 11:38,
Abone Ol

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'rotamız gençlik' sloganıyla ilçeye bağlı Yeşilçimen Mahallesi'nde organize edilen gençlik buluşmasına katıldı.

Buluşmada salonu dolduran gençlere hitap eden Başkan Gültak, "Göreve geldiğimizde Akdeniz, üzerinde kara bulutların olduğu, gençlerin ve kadınların hayal kuramadığı, yarınla ilgili kaygılarının olduğu, eğitimden sağlığa, güvenlikten birçok alanda 'Acaba yarın hangi sorunu yaşarım?' dedikleri bir ilçeydi maalesef. Ben, birçok mahalleyi ve evi ziyaret ettim, özellikle kadınlarımız ve gençlerimizin çok ihmal edildiğini gördüm. Bu nedenle seçildikten sonra birçok projeye imza attık ama bu projelerin başında özellikle kadınlar ve gençlere yönelik hizmet ve projeler geldi" dedi.

"Barış, huzur, kardeşlik ortamı sürecek, hizmet devam edecek"

Konuşmasını, "Peki tüm bu hizmetler neden daha önce yoktu? Neden bu belediyenin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan bir etüt merkezi yoktu. veya Akdeniz'de gençlerin gidebileceği alanlar niçin yoktu? Neden sınavlara hazırlanan gençler için motivasyon gezileri yapılmıyordu?" sorularıyla sürdüren Başkan Gültak; "Bütün bunların sebep ve sonuçlarını düşünmek ve değerlendirmek siz gençlerimize aittir. Yıkılmak üzere olan eski tıp fakültesi binasını tadilattan geçirip yine gençlerimiz için meslek ve beceri kazandıkları bir eğitim merkezine dönüştürdük" diye konuştu.

"Barış ve kardeşlik iklimi 31 Mart'tan sonra da devam edecek"

Başkan Gültak, Akdeniz'in birçok mahallesinde kültür ve sanat evleri açarak binlerce kadına meslek ve beceri kazandırdıklarını kaydederek, "Kimi kadınlar kendi işyerini açtı, kimisi de işyerini büyütüp bugün ailesinin geçimine ciddi katkı sağlıyor. Yüzlerce kadın da kurslara katılarak okuma ve yazmayı öğrenip hayata ve geleceğe daha özgüvenle bakmaya başladı. Akdenizli kadınlar, ücretsiz servislerle ülkemizin en güzel kentlerine yapılan günübirlik tarihi ve kültürel gezilere katılıyor. Gençlerimiz ise bir yandan üniversite sınavına hazırlanırken, bazı gençlerimiz ise uzmanlar gözetiminde aldıkları kurslarla iş sahibi olup mesleğe atılıyor, istihdama katılıyor. Biz göreve geldikten sonra öncelikle Akdeniz'de artık huzur, barış, kardeşlik ve güven ortamının hakim olmasını sağladık. 31 Mart'tan sonra da barış ve huzur ikliminin süreceğine, Cumhur İttifakı adayının halkımızın büyük desteği ile yeniden göreve geleceğine gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz, Mersin, Sanat, Kültür, Güvenlik, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasına katıldı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Can Atalay'ın vekilliği düşürülecek AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Can Atalay'ın vekilliği düşürülecek
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu

Son Dakika
12:09 Kim Jong-un, Savaş Uçaklarının Gösterisini İzlerken Şaşkınlık Geçirdi
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlik buluşmasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement