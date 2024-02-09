Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: \'Hepsinden de oy alacağıma inanıyorum\'

Politika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, Mersin'de toplumun her kesiminden, hatta farklı siyasi görüşteki vatandaşlardan da oy alacağının altını çizerek, "Akdeniz'de yaşayan Alevi'sinden Sünni'sine, Kürt'ünden Türkü'ne, en soldaki kardeşimden en sağdaki kardeşime kadar herkesin oyuna talibim. Hepsinden de oy alacağıma inanıyorum. Çünkü Gültak, göreve geldiği ilk günden beri sadece partisinin değil herkesin belediye başkanı oldu" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı 2. Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçeye bağlı bazı yerleşim birimlerine ilişkin kadastro güncelleme çalışmaları için 'Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik' hükümlerine göre her mahalle için 6 kişinin bilirkişi olarak belirlenmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi. Mecliste, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneğinin gerçekleştireceği '7'nci Ulusal Oda Müziği Yarışması'na KDV dahil 30 bin TL katkı sağlanması da yine oybirliği ile meclisten geçti.

"30 yıldır kimsenin başaramadığını yaparak kente imarı getirdik"

Ardından bazı meclis üyelerinin görüş ve eleştirilerini dile getirdiği mecliste konuşan Başkan Mustafa Gültak, geçen 5 yıl içinde Akdeniz'de gerçekleşen bazı hizmet ve projelerden kısa bir özet anlatarak ilçenin ve vatandaşların kayıp 25-30 yılını geri kazandıklarını dile getirdi. Sözlerini; "Biz, 30 yıldır kente gelmeyen imarı getirdik. Siz ne derseniz deyin" diyerek sürdüren Gültak; "Bir memlekette belediye başkanının yapacağı en önemli iş imardır. İmar olmazsa o şehirde hiçbir şey olmaz. Ne ev, ne işyeri ne sanayi ne lojistik olur. Ne arsanız değerlenir, ne meydan, okul, sağlık ocağı veya park yapabilirsiniz.

Biz bir kere 30 yıl sonra imarı getirdik ve tarihe geçtik. Çünkü bugüne kadar kimse bunu başaramadı. Binlerce hektar araziyi Akdeniz'e kazandırdık. Lojistik, sanayi ve kısmen de konut alanları olarak kazandırdık. Bundan 2 sene sonra yüzlerce firmanın ve sanayi sitelerinin, depolama alanlarının Akdeniz'e geldiğini göreceğiz. Bütün bunlar da eşittir 'istihdam' ve birçok insanın iş bulması demektir. İmar alanı deyip geçmeyin. İmar, bir şehrin her türlü kaderini etkiler" şeklinde konuştu.

"Gültak, geldiği günden beri herkesin belediye başkanı oldu"

Başkan Gültak, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, toplumun her kesiminden oy alacağına inandığının da altını çizerek şöyle konuştu; "Mustafa Gültak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaştan da oy alıyor. Çünkü Mustafa Gültak, DEM'e gönül vermiş vatandaştan da İYİ partiden de oy alıyor. Gültak, zaten AK Parti ve MHP'den oy alıyor; yetmez; sol görüşlü vatandaşlardan da oy alıyor. Ben sizi anlıyorum. Beni niye bu kadar gündem ettiğinizi, neden üzerime yürüdüğünüzü anlıyorum. Çünkü Mustafa Gültak, geldiği günden beri herkesin belediye başkanı oldu. Sadece partisinin belediye başkanı olmadı. Sıkıntınız bu. Ben sizi anlıyorum. Sabredin, az kaldı 31 Mart'a. Göreceğiz, sandıkta neler olacağını. Anlıyorum, sıkıntılısınız, problemlisiniz. Bir yandan aday da çıkaramıyorsunuz. Onun da stresi var üzerinizde" ifadelerini kullandı.

"Herkesi kucakladım, hiç kimseyi ayrıştırmadım"

"Akdeniz'de yaşayan Alevi'sinden Sünni'sine, Kürt'ünden Türkü'ne, en uçta soldaki kardeşimden en sağdaki kardeşime kadar herkesin oyuna talibim" diyen Başkan Gültak; "Allah'ın izniyle çatır çatır da hepsinden oy alacağım. Çünkü onlar bana inanıyor. Ben ayrıştırmadım, 5 yıl boyunca herkesi kucakladım. Velev ki hiçbir şey yapmadıysam bile Akdeniz'de ne yaptım biliyor musunuz? Barışı, kardeşliği ve huzuru getirdim Akdeniz'e. Önümüzde bir yerel seçim var. Tabi muhalefet olarak bana yükleneceksiniz. Ama sizlere tavsiyem, önce adayınızı çıkarın, sonra konuşuruz. Ki ben hiçbir adayla ilgili seçim boyunca da daha önce de konuşmadım, konuşmayacağım. 2019'da da konuşmadım. Ben sadece vatandaşa gidip onu dinleyeceğim, herkesin oyuna talip olacağım. 31 Mart hassas bir terazi, orada herkes kararını verir. Oradan çıkacak karara ben de siz de herkes de saygı duymak zorundayız. Ben, Akdeniz'de neler yaptığımızı, neler kazandırdığımızı biliyorum, vatandaş da biliyor" diye konuştu. - MERSİN