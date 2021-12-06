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Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı

06.12.2021 15:16
Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı

Akdeniz Belediye Meclisi, aralık ayı birinci birleşim toplantısını, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediye Meclisi, aralık ayı birinci birleşim toplantısını, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Akdeniz Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının birinci birleşimi belediye konferans salonunda yapıldı. Toplantıda, ilgili yasa gereği 'geçici işçi' statüsünde çalışan personel için hazırlanan geçici işçi vize cetveli ile ilgili teklif oy birliğiyle komisyonlara havale edildi. Belediye başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin terfi, eğitim, kariyer planlaması, ikramiye ile ilgili kararlarda kullanılmak üzere hazırlanan performans değerlendirme yönetmeliğine ilişkin teklifin de komisyonlara havalesi yapıldı. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği müdürlükler arasında ödenek aktarım/tertip açımı ile ilgili teklif oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

Belediyenin spor tesisi, antrenörlük kursu için tahsis edilecek

Meclisin bir diğer gündem maddesinde, 15-24 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan 'TFF Grassroots C Antrenör Kursu' için Seyfi Ali Türkoğlu Spor Tesislerinde bulunan sahanın kullanılması, öğlen yemeği, toplantı salonunun tahsisi ve kursiyerlere dağıtılmak üzere istenilen malzeme listesinin Akdeniz Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili teklifin de oy birliğiyle komisyonlara havalesi gerçekleşti.

Toplantıda, imar planlarına ilişkin değişiklikler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Mecliste ayrıca, III sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyonlarına müştereken havale edilen konunun da komisyonlara havalesi gerçekleşti.

Toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 49. maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personele uygulanacak disiplin işlemleri ve disiplin cezalarının usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 'Akdeniz Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği' ile ilgili komisyonlara havale edilen konu görüşüldü. Yönetmelik, üyelerin oy birliği ile kabul edildi. - MERSİN

Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı
Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı
Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı
Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Meclisi, Gültak başkanlığında toplandı - Son Dakika
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