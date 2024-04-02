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Akif Çağatay Kılıç, Gazze'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

Akif Çağatay Kılıç, Gazze'deki saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı. Kılıç, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve uluslararası hukuku yok sayan bu saldırılara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

02.04.2024 17:23
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarını hedef alan saldırı sonucunda, yardım götüren birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kılıç, şunları kaydetti:

" İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım sebebiyle acilen önlem alınması, İsrail devletinin işlediği savaş suçları sebebiyle bir an evvel yargılanması gerekmektedir. Uluslararası hukuku ve insanlığı yok sayan bu saldırılara karşı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akif Çağatay Kılıç, Gazze'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika

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