Akif Çağatay Kılıç, Gazze'deki saldırıyı kınadı

Kandıra'da geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz

Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.