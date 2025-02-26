Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Ali Kıratlı, Akkuyu NGS’nin ülke elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını açıkladı.

26.02.2025 18:18
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AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'nu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor." dedi.

Kıratlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'e 22 yılda 620 milyar liranın üzerinde yatırım ve destekleme yapıldığını söyledi.

Kente ulaştırma alanında yapılan yatırımlara değinen Kıratlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete alındığını anımsattı. Bir muhalefet milletvekilince söz konusu havalimanının eleştirdiğini aktaran Kıratlı, "Yeni yapılmış bir binada elbette eksik olabilir. Bu eksikler giderildi. Karalamak acaba bu milletvekiline ne kazandırdı?" diye konuştu.

Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlanma aşamasına geldiği bilgisini veren Kıratlı, fiziki tamamlanma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını ifade etti.

Mersin-Adana- Osmaniye Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin başladığını belirten Kıratlı, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 52 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Kıratlı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'nu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor. 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktörde fiziki tamamlanma oranı yüzde 90 seviyelerinin üzerine çıktı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, kendisine yönelik ifadeleri dolayısıyla açtığı davada mahkemenin, Başarır'ın dosya ve avukat masrafları dahil 109 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini dile getiren Kıratlı, "Buraya kadar normal. Anormal olan Sayın Başarır'ın kendi bireysel hakaretlerinden dolayı ödemesi gereken parasal cezanın, CHP'nin resmi banka hesaplarından tarafıma ödenmesi. Buradan Başarır ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyorum; bireysel yaptığınız bu hataların bedelinin, yurttaşın vergileriyle Hazineden aldığınız yardımla ödenmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Bu ödeme diyelim ki yasal, siz bunu ahlaki buluyor musunuz? Bununla ilgili yasal süreci başlatarak, konunun kanunlara uygun olup olmadığının takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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