AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü\'de vatandaşlarla buluştu

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in önemli ilçelerinden İnönü'de gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde vatandaşlarla buluştu.

İnönü ilçesinin merkezi noktalarında düzenlenen buluşmalarda Gürhan Albayrak ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek onların gündeme dair görüşlerini ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında İnönü'nün kalkınması için yapılabilecek projeler ve yatırımlar da masaya yatırıldı. Gürhan Albayrak ve Başkan Hamamcı, İlçede İnönü Kalesi ve İnleri, Çarşı Park, Kapalı Pazaryeri Parkı, Anıtpark ve Çocuk Sokağı, TOKİ Konutları, Karaahmetler Köprüsü, Oklubalı Sosyal Tesis Spor Salonu ve Oklubalı Fırın Evleri gibi yapımına devam edilen ve tamamlanan proje yerlerini ziyaret ederek, birlikte incelemelerde bulundular. - ESKİŞEHİR