Aksakal'dan CHP'ye Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Aksakal'dan CHP'ye Eleştiri

Aksakal\'dan CHP\'ye Eleştiri

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin kırmızı kart eylemini gülünç bulduğunu ifade etti.

17.01.2025 17:53
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "(CHP'nin kırmızı kart eylemi) En son ortaya koydukları kırmızı kart operasyonu, sahadaki karşı takım oyuncularından kimi saha dışına çıkarmıştır bilemesek de kendilerini gülünç duruma düşürdüğü, en azından samimi seçmenlerinin yüzünü kızarttığı gün gibi aşikar olmuştur." dedi.

Aksakal, partisinin Mihalıççık ilçesindeki bir sosyal tesiste düzenlenen 2024 Yılının Değerlendirilmesi ve 2025 Yılı Yol Haritasının Belirlemesi Toplantısı'nda, Türkiye'de büyük bir ana muhalefet boşluğu olduğunu söyledi.

"Parlamento aritmetiğinin bu kadar hızlı ve çarpık değiştiği bir dönem Cumhuriyet tarihinde yaşanmamıştır." diyen Aksakal, şöyle devam etti:

"Hele hele ana muhalefet partisi olması beklenen CHP'den yansıyan görüntüler, toplumsal hayallerin yerle yeksan olmasına yetiyor ve hatta artıyor. En son ortaya koydukları kırmızı kart operasyonu, sahadaki karşı takım oyuncularından kimi saha dışına çıkarmıştır bilemesek de kendilerini gülünç duruma düşürdüğü, en azından samimi seçmenlerinin yüzünü kızarttığı gün gibi aşikar olmuştur."

" Esenyurt'tan sonra Beşiktaş Belediyesinde yaşanan hadiseler de bu savrulmuşluğun tuzu biberi olmuştur." ifadelerini kullanan Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DSP olarak olayların takibi ve değerlendirmesinde, küresel emperyalizmin tüm acımasızlığıyla saldırdığı bir coğrafyanın parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket ettiğimizi ve duruşumuzu buna göre ortaya koyduğumuzu özellikle belirterek tespitlerimizi yaptığımızı vurgulamak isterim. DSP her zaman gerçekçi olmuş ve doğrultu tutarlılığından asla taviz vermemiştir."

Programa, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, DSP Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Erencan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aksakal'dan CHP'ye Eleştiri - Son Dakika

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