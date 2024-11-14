Aksakal'dan Konser Eleştirisi

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserlerinin maliyetini eleştirdi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım tarihinin Türk siyasetinde önemli kararlara imza atmış, dünya siyasetine önemli istikametler çizmiş, demokratik sol düşüncenin temel yapısı olan Demokratik Sol Parti'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu ve başta DSP'liler olmak üzere tüm millete kutlu olmasını diledi.

Konuşmasında ABD seçimlerine değinen Aksakal, 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçildikten sonra yapmış olduğu "zafer konuşmasında" vurguladığı gibi sebep oldukları tüm savaşları sonlandırmasını dilediğini, ancak bu konuda çok umutlu olmadığını söyledi.

Trump'ın bakanlarını belirlerken, İsrail'e göndereceği büyükelçiyi atarken kendi söylemlerine zıt görüş sahibi kişileri seçtiğini gördüklerini belirten Aksakal, ABD'nin İsrail'in taşeronluğunda sürdürdükleri Orta Doğu stratejisine göre kurmak istedikleri "teröristan yapılanmasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı konser ve benzeri etkinliklerinin mali boyutuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bir taraftan yandaş kanalların aracılığıyla 'millet açlıktan sürünüyor, çöpten ekmek topluyor, pazar yerlerindeki artık sebzelerin sağlam kalan kısımlarını seçerek evine götürüyor' diye yaygara yapacaksın, diğer taraftan da bir konser için 65-80 milyon lira bu milletin kaynağını pervasızca harcayacaksın. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günde, Cumhuriyet'in başkentinde böyle kutlamaları pop sanatçılarıyla milyonlarca lira karşılığı yapacağınıza, bu memleketin, Ankara'nın seğmenleri, Ankara havalarını yüreğinde yaşatan yerel sanatçıları, Ege'nin zeybeklerini neden çağırmazsınız? Onlar sizden para da istemezler. Çünkü onlar bu Cumhuriyet'in değerlerini hücrelerine kadar içselleştirmiş sanatçılardır."

Hükümetin 2023 yılının ortalarından bu yana uyguladığı yüksek faiz politikası ile dolarizasyon oranı ve CDS oranının düşmeye başladığını dile getiren Aksakal, "Bu olumlu bir gelişme ama önümüzdeki süreçte faizlerin hızlı ve aceleci bir tavırla düşürülmesinin tercih edilmesi halinde döviz kurları tekrar yükseleceğinden bu da göstergeler üzerindeki olumsuz bir baskının varlığına işaret edecektir." dedi.