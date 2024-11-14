Aksakal'dan Konser Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aksakal'dan Konser Eleştirisi

DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhuriyet Bayramı konserlerinin maliyetine tepki gösterdi.

14.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserlerinin maliyetini eleştirdi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım tarihinin Türk siyasetinde önemli kararlara imza atmış, dünya siyasetine önemli istikametler çizmiş, demokratik sol düşüncenin temel yapısı olan Demokratik Sol Parti'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu ve başta DSP'liler olmak üzere tüm millete kutlu olmasını diledi.

Konuşmasında ABD seçimlerine değinen Aksakal, 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçildikten sonra yapmış olduğu "zafer konuşmasında" vurguladığı gibi sebep oldukları tüm savaşları sonlandırmasını dilediğini, ancak bu konuda çok umutlu olmadığını söyledi.

Trump'ın bakanlarını belirlerken, İsrail'e göndereceği büyükelçiyi atarken kendi söylemlerine zıt görüş sahibi kişileri seçtiğini gördüklerini belirten Aksakal, ABD'nin İsrail'in taşeronluğunda sürdürdükleri Orta Doğu stratejisine göre kurmak istedikleri "teröristan yapılanmasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı konser ve benzeri etkinliklerinin mali boyutuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bir taraftan yandaş kanalların aracılığıyla 'millet açlıktan sürünüyor, çöpten ekmek topluyor, pazar yerlerindeki artık sebzelerin sağlam kalan kısımlarını seçerek evine götürüyor' diye yaygara yapacaksın, diğer taraftan da bir konser için 65-80 milyon lira bu milletin kaynağını pervasızca harcayacaksın. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günde, Cumhuriyet'in başkentinde böyle kutlamaları pop sanatçılarıyla milyonlarca lira karşılığı yapacağınıza, bu memleketin, Ankara'nın seğmenleri, Ankara havalarını yüreğinde yaşatan yerel sanatçıları, Ege'nin zeybeklerini neden çağırmazsınız? Onlar sizden para da istemezler. Çünkü onlar bu Cumhuriyet'in değerlerini hücrelerine kadar içselleştirmiş sanatçılardır."

Hükümetin 2023 yılının ortalarından bu yana uyguladığı yüksek faiz politikası ile dolarizasyon oranı ve CDS oranının düşmeye başladığını dile getiren Aksakal, "Bu olumlu bir gelişme ama önümüzdeki süreçte faizlerin hızlı ve aceleci bir tavırla düşürülmesinin tercih edilmesi halinde döviz kurları tekrar yükseleceğinden bu da göstergeler üzerindeki olumsuz bir baskının varlığına işaret edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Politika, Ekonomi, Ankara, Dsp, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksakal'dan Konser Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aksakal'dan Konser Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.