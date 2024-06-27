Akşehir Belediyesi\'nde Üç Yeni Müdürlük Açıldı

Politika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi yönetiminde yerel seçimlerden bu yana yenilemeler devam ederken, belediye bünyesinde hizmet vermek üzere üç yeni müdürlük daha açıldığı duyuruldu.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ın öncülüğünde idari kadroda önemli değişiklikler yapılıyor. Başkan Köksal'ın 'Yeni Nesil Belediyecilik' vizyonu doğrultusunda yapılan güncellemelerle belediye yönetiminin gençleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucunda belediye bünyesine üç yeni müdürlük daha kazandırıldı. Akşehir halkına hizmet vermek üzere açılan müdürlükler ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak duyuruldu. Yapılan atamalarla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne Mustafa Kanat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Şerife Parlak, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ise Alican Büyükbaş'ın atandığı belirtildi.

Başkan Ahmet Nuri Köksal, bu adımlarla Akşehir'e daha etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtirken, oluşturulan genç ve dinamik kadronun Akşehir Belediyesi'ni geleceğe hazırladığının altını çizdi. - KONYA