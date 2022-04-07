Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor - Son Dakika
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Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor

07.04.2022 15:03
Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 'Geleneksel Teravih Buluşmaları' adıyla başlatılan teravih namazı sonrası cami bahçelerinde yapılan közde çay ikramı etkinliği devam ediyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle 'Geleneksel Teravih Buluşmaları' adıyla başlatılan teravih namazı sonrası cami bahçelerinde yapılan közde çay ikramı etkinliği devam ediyor.

Akşehir'in her gün bir başka camisinde gerçekleştirilen etkinlikte birlikte kılınan namazın ardından camiden çıkan cemaatle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor. Camiden çıkan cemaatte közde demlenmiş çaylarını yudumlarken taleplerini Başkan Akkaya'ya iletebilme imkanı buluyor. Ramazan ayının iyilik, yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu mübarek ayda sabrın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan akşamlarında her akşam farklı bir camimizde değerli hemşehrilerimizle ibadetimizi yaptıktan sonra çaylarımızı içip, onlarla hasbıhal ediyoruz. Oldukça verimli geçen bu sohbetlerimizde, daha iyi hizmet verebilme adına ufkumuzu genişletmemize vesile olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Belediyesinin geleneksel teravih buluşmaları, merkez mahallelerin yanı sıra Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen köy ve kasabalarda yapılacak programlarla da devam edecek. - KONYA

Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor
Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor

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Ramazan, Teravih, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor - Son Dakika


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