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Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu - Son Dakika

Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu

16.11.2021 11:28
Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu

Konya'nın Akşehir ilçesine yapılacak olan yeni adliye binası ile devlet hastanesi ek binasının ihaleye çıkılacağı tarihler belli oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesine yapılacak olan yeni adliye binası ile devlet hastanesi ek binasının ihaleye çıkılacağı tarihler belli oldu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçeye yapılacak olan yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. AK Parti Akşehir İlçe Teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, devlet hastanesi ek binasının ihalesinin 26 Kasım tarihinde yapılacağını belirterek, "18 bin 500 metrekare kapalı alan, 13 yataklı 3. basamak yoğun bakım, ayaktan ve yatan hastalar için fizik tedavi ünitesi, toplum ruh sağlığı merkezi gibi nitelikli birimlerin olduğu 150 yatağın büyük çoğunluğunun tek kişilik odalardan oluştuğu bir bina olacak. Anjio ünitesi için cihaz ihalesi planlamaya alındı. Cihaz alınır alınmaz fiziki hazırlık yapılarak 2022 yılında hizmete girecek inşallah. Kalp hastalarımız artık Akşehir'de daha iyi ve daha hızlı tedavi görecek. Son atamada 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 acil tıp uzmanı kadroları açıldı. Hekimlerimiz 10 gün içerisinde göreve başlayacak, böylece hekim eksikliğimiz kalmayacak" dedi.

Adliye binasının da ihale kapsamına alındığını ifade eden Çardakoğlu, yeni adliye ek binasının 14 bin 850 metrekare yüz ölçümündeki eski cezaevinin arsasına yapılacağını ve 6 Aralık 2021 tarihinde ihale edileceğini sözlerine ekledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, 150 yataklı ek devlet hastanesi binası ve yeni adliye binasının ihalesi için start verildiğinin altını çizerek, "Geçtiğimiz dönenlerde belediye meclisimizde 4 bin metrekarelik bir alanı 150 yataklı ek bina yapımı için Sağlık Bakanlığımıza tahsis etmiştik. Onun imar çalışmaları, projelendime çalışmaları tamamlandı. İnşallah 26 Kasım tarihinde ihalesi olacak. 300 yataklı bir hastaneye 150 yatak ilave demek ikinci bir hastane demektir. Çevremiz ilçelerindeki 100-150 yataklı ilçe devlet hastanelerini düşündüğümüzde Akşehirimize adeta devlet hastanesi olarak ikinci bir hastane demektir. Bu bizim için büyük bir şans, çünkü mevcut hastanemiz artık 450 yataklı oluyor. Yaklaşık 100 yataklı özel hastanemizi de düşünürsek Akşehir 550 yatak kapasiteli bir hastanelere kavuşmuş ve bölge hastanesi gibi hizmet veriyor. Bu konuda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyin çok büyük desteğini gördük. Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey, İlçe Başkanımız, şahsım ve Başhekimimizin iştirakiyle bu konuda ziyaretlerimiz oldu. Sağ olsun Bakanımızın bu hastanemizin ihale edilmesinde çok büyük katkıları oldu. Tabi ki en büyük katkı Cumhurbaşkanımızındır. Tasarruf tedbirlerinin olduğu bir dönemde Akşehirimize ek hastane binası ve yeni adliye binası yapılması çok önemli. Adliye sarayı olarak 2022 programına alınan Türkiye'de dördüncü yer Akşehir'dir. İnşallah ihaleler bir an önce sonuçlanır ve inşaat çalışmaları başlayıp kısa sürede binalarımız hizmet verir" diye konuştu.

Mevcut adliye binasının günün şartlarını karşılamadığını belirten Başkan Akkaya, "Mevcut adliye sarayımız iki binadan oluşuyor bir tanesi 1950'li yıllarda diğeri ise 1990'lı yıllarda yapılmış iki bina. İkisi de artık günün şartlarını karşılamıyor hem donatı anlamında hem de sağlamlık anlamında. Bu nedenle yeni binanın yapılmasıyla Akşehirimiz büyük bir kazanım elde edecek" dedi. - KONYA

Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu
Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu
Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu
Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu

Salih Akkaya, Hisarcık, Akşehir, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Akşehir'de 2 yatırımın ihale tarihleri belli oldu - Son Dakika
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