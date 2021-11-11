Akşehir'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı sıcak asfalta kavuşuyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte alt yapı çalışmaları tamamlanarak asfaltlama işlemi başlatılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi. Başka Akkaya, "Daha önce elektrik, Telekom ve doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarımız sıcak asfalta kavuşturuluyor. Akşehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz asfalt ekiplerince sıcak asfalt çalışması inşallah 5 -6 gün içinde bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Ben Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendiye, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürümüz M. Ozan Küçük ve tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Yaklaşık 6 gün sürecek çalışma ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın bin 200 metre uzunluğundaki çift şeritli yolunda 14 bin 400 metrekare sıcak asfalt çalışması yapılmış olacak. - KONYA