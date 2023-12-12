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Akşehir Gölü'ne kıyısı olan tarım arazileriyle ilgili sorunlar çözülüyor - Son Dakika
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Akşehir Gölü'ne kıyısı olan tarım arazileriyle ilgili sorunlar çözülüyor

Akşehir Gölü'ne kıyısı olan tarım arazilerinin mülkiyet sorunlarıyla ilgili düzenlemelerin sona gelindiği bildirildi. Akşehir Belediyesi'nin girişimleri ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in desteğiyle yapılan düzenlemeyle mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilecek.

Akşehir Gölü\'ne kıyısı olan tarım arazileriyle ilgili sorunlar çözülüyor
12.12.2023 - 17:24,
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Akşehir Gölü'ne kıyısı olan tarım arazilerinin bulunduğu mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gölü'nün su seviyesinden dolayı kadastro dışı bırakılan araziler ile ilgili sorunları dinledi.

Akşehir'in 50 yıllık sorunu olan Akşehir Gölü çevresinde bulunan tarım arazilerine ait mülkiyetlerin kadastro harici bırakılmasına ilişkin yapılan düzenlemede sona gelindi. Akşehir Belediyesi girişimleri ile 2019 yılında yürürlüğe giren yasa ile Akşehir Gölü çevresindeki araziler ile ilgili yaşanan problemlerin çoğu çözüme kavuşmuştu. Ancak çözümlenemeyen sorunlar için AK Parti Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem'in desteği ile Akşehir Belediyesi'nin girişim ve çalışmaları ile düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilmiş olacak.

"Kayba uğrayan hemşehrilerimizin her daim yanındayız"

Akşehir Gölü'ne kıyısı olan ve araziler su altında kaldığı için kayba uğrayan mülk sahiplerine müjde veren Başkan Akkaya; "Nerede kayba uğramış sıkıntıda hemşehrimiz var ise her daim yanında ve destekçisiyiz. Kıyı kenar sorunlarını çözeceğiz ve kayba uğrayan hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerin kanunlaşması ile 50 yıllık kıyı kenar sorunu tarih olacak. Kanun çıktığı an Osmanlı Dönemi'nden kalan tapular ile 1970 yılı öncesi parsel numarası olmayan tapulara sahip hemşehrilerimizin kayıpları giderilmiş olacak ve tarım arazileri asıl sahipleri ile ekilip biçilecek, ülke ekonomisine can olacak. Bu bağlamda kanuni düzenleme yapılması talebimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Ak Parti Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Araziyi bilen bilirkişilerin belirlenmesinde de elimizden geleni yapacağız"

İlgili yasanın çıkmasının ardından göl çevresindeki mülk sahiplerinin tespit edilmesi hususunda atılacak adımlar hakkında bilgi veren Başkan Akkaya; "2019 yılında yine gayret ve girişimlerimiz ile çıkarılan yasa sonrasında mağduriyetlerin büyük bir çoğunluğu giderilmişti. Boşlukta kalan ve çözümlenemeyen sorunları için de Allah nasip ederse üzerinde çalıştığımız değişiklik ilaç gibi gelecek. Devlet büyüklerimizin de uygun görmesi ile düzenlemelerin yapılması halinde; 1970 öncesi tapu kayıtlarının çıkarılması, parsel numarası sorununun giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mülk sahiplerinin tespitinde ise araziyi ve bölge halkını bilen bilirkişilerin belirlenmesi konusunda ilgili kurumlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kadastro Birim Amiri Hakan Onat, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, İmar ve Şehircilik ve Hukuk İşleri Müdürü Dilek Meral Arslan ve mahalle muhtarları ile beraberinde AK Parti mahalle başkanları katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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