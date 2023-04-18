Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü nasıl gerçekleşti? İşte Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla yönelttiği 2 soru - Son Dakika
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Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü nasıl gerçekleşti? İşte Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla yönelttiği 2 soru

18.04.2023 09:21

Geçtiğimiz ay Altılı Masa'dan kalkarak, Millet İttifakı'na büyük bir kriz yaşatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra yaşanan süreci ve masaya tekrar oturmasının ardındaki sır perdesini araladı. Kendisini ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ikna ettiğini dile getiren Akşener, "İmamoğlu ve Yavaş'a 'Çalışacak mısınız? Koşacak mısınız? dedim. Onlar da kabul edince tamamlandık. Al ver yapılmadı yani" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanmasına neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen Akşener, bu iki ismin kendisini ziyaret etmesi ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaları sonrasında ikna olmuştu.

"BENİ ASLINDA YAVAŞ İKNA ETTİ"

Dün bir canlı yayına katılan Akşener, 6'lı Masa'ya dönme sürecinin perde arkasını anlattı. Aslında kendisini Yavaş'ın ikna ettiğini belirten İYİ Parti lideri, "Partime bir ayrıcalık istemediğimi ispatlamış oldum. Esasında biraz da Sayın Mansur Yavaş ikna etti. Mansur Bey bana 'Kardeşim, bunu yapacaksın çünkü biz bunu beraberce kazanacağız' dedi, ondan sonra 'Evet' dedim. Tabi İmamoğlu'nun da payı var" dedi.

"ONLARA 'KOŞACAK MISINIZ, ÇALIŞACAK MISINIZ?' DEDİM"

İki belediye başkanının kendisini ikna etmek için geldiği ziyarette aralarında geçen konuşmayı anlatan Akşener, "Onlara 'Çalışacak mısınız? Koşacak mısınız?' dedim art arda. Onlar da 'Koşacağız, çalışacağız' dedi. Ondan sonra tamamdık zaten. Bir al-ver olayı yaşanmadı yani." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • suna genç: Bunlar seçmenleri ile alay ediyorlar. Şimdi bu kadın masaya rest çekti mi çekti. Yaşar Okuyan dosya var pişman olur dediğinden büyük ihtimal korkup geri döndü mü döndü? E peki bu kadın bir parti başkanı ve masaya dönmesini 2 CHP li belediye başkanını şart koşuyorsa bu iş tuhaf değil mi? Ya kendi partine isteseydin ya be kadın! Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü nasıl gerçekleşti? İşte Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla yönelttiği 2 soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü nasıl gerçekleşti? İşte Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla yönelttiği 2 soru - Son Dakika
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