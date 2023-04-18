Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü nasıl gerçekleşti? İşte Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla yönelttiği 2 soru

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanmasına neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen Akşener, bu iki ismin kendisini ziyaret etmesi ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaları sonrasında ikna olmuştu.

"BENİ ASLINDA YAVAŞ İKNA ETTİ"

Dün bir canlı yayına katılan Akşener, 6'lı Masa'ya dönme sürecinin perde arkasını anlattı. Aslında kendisini Yavaş'ın ikna ettiğini belirten İYİ Parti lideri, "Partime bir ayrıcalık istemediğimi ispatlamış oldum. Esasında biraz da Sayın Mansur Yavaş ikna etti. Mansur Bey bana 'Kardeşim, bunu yapacaksın çünkü biz bunu beraberce kazanacağız' dedi, ondan sonra 'Evet' dedim. Tabi İmamoğlu'nun da payı var" dedi.

"ONLARA 'KOŞACAK MISINIZ, ÇALIŞACAK MISINIZ?' DEDİM"

İki belediye başkanının kendisini ikna etmek için geldiği ziyarette aralarında geçen konuşmayı anlatan Akşener, "Onlara 'Çalışacak mısınız? Koşacak mısınız?' dedim art arda. Onlar da 'Koşacağız, çalışacağız' dedi. Ondan sonra tamamdık zaten. Bir al-ver olayı yaşanmadı yani." ifadelerini kullandı.