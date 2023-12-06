2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak teklifine olumsuz yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında okuduğu şiirle dikkatleri üzerine çekti. Nihal Atsız'ın "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini okuyan Akşener'in "Korkak yavaş" ifadesini üstüne basa basa okuması salonda alkış tufanı koparttı. Akşener'in bu şiirle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
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Son Dakika › Politika › Akşener, Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? Kürsüde okuduğu şiir salonu ayağa kaldırdı - Son Dakika