Politika

Ala'dan Proaktif Dış Politika Vurgusu

20.08.2025 22:33
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bugünün hızla değişen jeopolitik denkleminde, ülkemizin yürüttüğü proaktif dış politika, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki ağırlığını artırmanın yanı sıra dünya siyasetinde barış ve istikrar arayışlarının yönünü de etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Görüşmelerle Türkiye'nin, uluslararası krizlerde çözüm üreten bir aktör olarak artan etkisini gösterdiğini vurgulayan Ala, Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesine ilişkin, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı'mız ile yaptığı görüşmede İstanbul Süreci'ni hatırlatması, Türkiye'nin daha önce barış masası kurabilmiş nadir ülkelerden biri olduğunu ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı'mızın adil ve kalıcı barış vurgusu, sürdürülebilir bir çözümün önemini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Putin'in, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının altını çizmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesini, bu rolün uluslararası alanda da kabul gördüğünün işareti olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Schoof arasında yapılan görüşmeye ilişkin, Ala, şunları kaydetti:

"Hollanda Başbakanı Schoof ile yapılan görüşmede ise Türkiye, bir yandan savunma sanayii, ticaret ve ekonomik ortaklıklar gibi ikili işbirliği alanlarını güçlendirirken, diğer yandan Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine karşı net bir tutum sergilediğini göstermiştir. Cumhurbaşkanı'mızın, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planını 'asla kabul edilemez' olarak nitelemesi, Türkiye'nin insani değerleri ve uluslararası hukuku önceleyen dış politikasının bir örneğidir."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, böylesi çok boyutlu bir diplomasi çizgisinin, Türkiye'yi bölgede ve ötesinde istikrar arayışlarının merkezine yerleştirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zira Türkiye'nin yaklaşımı, insani, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla bütüncül bir vizyona dayanmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizin izlediği diplomasi hattı, kısa vadeli taktiksel kazançlardan ziyade uzun vadeli barış mimarisine odaklanması bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Bugünün hızla değişen jeopolitik denkleminde, ülkemizin yürüttüğü proaktif dış politika, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki ağırlığını artırmanın yanı sıra dünya siyasetinde barış ve istikrar arayışlarının yönünü de etkilemektedir."

Kaynak: AA

