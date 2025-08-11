Ala: Gazze'de Basın Özgürlüğüne Saldırı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almasına ilişkin, "Gazze'de basın özgürlüğüne ve insanlık onuruna kurşun sıkılmıştır. Bu kurşun, oradaki gazetecilerin yanında tüm dünyanın görme ve bilme hakkını hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yürüttüğü sistematik katliam politikasının, gerçeklere yöneltilen saldırılarla devam ettiğini belirtti.

İsrail'in dün gece Gazze'de yaşanan insanlık dramını, savaş suçlarını ve gerçekleri dünyaya aktaran gazetecileri hedef almasının, Netanyahu hükümetinin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, hakikatin tanıklarının susturulmak istendiğinin açık göstergesidir. Hakikat, uluslararası kamuoyunun vicdanını uyandırabilecek en güçlü araçtır, işte tam da bu yüzden hedef alınmaktadır. Bu vahşet karşısında sessizlik, suça ortak olmakla eşdeğerdir. Uluslararası toplum artık kınama açıklamalarıyla yetinmemeli, somut ve bağlayıcı adımlar atmalıdır. Gazze'de basın özgürlüğüne ve insanlık onuruna kurşun sıkılmıştır. Bu kurşun, oradaki gazetecilerin yanında tüm dünyanın görme ve bilme hakkını hedef almıştır. Artık hakikati susturmak isteyenlere karşı, hakikatin sesi daha gür çıkmalıdır."