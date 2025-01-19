Ala: Millet Kırmızı Kartı Sürekli Gösterdi

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bizim çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi. O kadar çok kırmızı kart var ki ceplerinde, hangi ceplerine ellerini assalar bir kart çıkar. O kırmızı kartları onlara milletimiz verdi. 1950'den beri milletimiz onlara kırmızı kart gösteriyor." dedi.

Ala, Yunus Emre Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede olan büyük hadiselerin ortasında istikrar adası olarak yoluna devam eden bir ülke olduğunu söyledi.

Göreve gelen ve görevde bulunan kişilerin o görevin, yasaların ve siyasi geleneğin tanımladığı sorumluluktan daha fazla sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Ala, "Görevlerimiz, imkanlarımız sınırlı olabilir ama sorumluluğumuzun haddi hesabı yok. Bu ağır sorumluluk içinde hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olalım ve bunu hiç unutmayalım. Bu bakımdan bugüne kadar görev yapmış bütün kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görev alacak kardeşlerimize, gençlerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Ala, İslam ülkeleri dikkate alındığında 2 milyarlık nüfusun içinde bu kadar genç üyeye sahip sivil toplum örgütünün bir elin parmaklarını geçmeyeceğini dile getirdi.

Gençlik kolları üyelerinin İslam ülkelerindeki gençlik örgütleriyle irtibat kurarak onlarla ortak projeler üretmeyi amaçlamalarına dikkati çeken Ala, "Hedeflerinizi büyük tutun. Hedeflerinizi ulaşılmaz kılın ama realiteyi dikkate alarak hiçbir engel tanımadan yolda yürümeye devam edin. Çünkü AK hareketin ak anlayışına sadece Türkiye'dekilerin değil bütün bölgemizdeki insanların, ülkelerin ihtiyacı var." diye konuştu.

"1950'den beri milletimiz onlara kırmızı kart gösteriyor"

Ala, Türkiye'nin yakın coğrafyadaki birçok meseleyle uğraştığına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Yani hangi rafa elimizi atsak bir proje gelir. O projeyi uygulamak yetmez. Başka bir proje bizim önümüzde bekliyordur ama ana muhalefet partisinin halini görüyorsunuz. Hangi cebine elini atsa bir kırmızı kart geliyor. Bizim çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart gösterdi. O kadar çok kırmızı kart var ki ceplerinde, hangi ceplerine ellerini assalar bir kart çıkar. O kırmızı kartları onlara milletimiz verdi. 1950'den beri milletimiz onlara kırmızı kart gösteriyor. Onlar o kartları biriktirdiler ama içlerindeki kavgada, önlerini kesmeye çalışanlara, arkadan çekmeye çalışanlara göstereceklerine yanlış adrese gösteriyorlar. Onun için de bunlardan AK harekete alternatif çıkmaz. Muhalefet çıkar. Önümüzü kesmeye çalışırlar, aşarız. Arkadan çekmeye çalışırlar, kurtuluruz ama AK Parti programlarına, projelerine, hedeflerine alternatif üretecek bir ana muhalefet yok. İnanılmaz bir çölleşme var. Siyaset üretemeyince saldırıyorlar. Siyasi kuraklık içindeler. Orası artık yeşermez. Onun için biz onlara bakıp yolumuza devam edemeyiz. Biz kendimize bakarak yolumuza devam edeceğiz. Kendimizle yarışarak yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti olarak geleceğe baktıklarını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi fırsatlarımızla nasıl buluştururuz, dünyada cereyan eden teknoloji savaşları, ticaret savaşları ve belirsizliklerle gençlerimiz nasıl baş eder, bu projeleri nasıl yaparız, Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleriyle nasıl buluştururuz ve gençlerimizin imkanlarını, fırsatlarını nasıl çoğaltırız, bunun çabası içindeyiz. Hep birlikte bu hedeflere doğru yürüyoruz. AK hareket bu demektir."

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da çok güzel bir kongre süreci geçirdiklerini dile getirdi.

İl Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi yaşandığını ifade eden Gürkan, "22 yıldır bu millete hizmet etmenin şerefini ve onurunu yaşadık. Bunları tabii ki teşkilatlarımız sayesinde sağladık. Teşkilatlarımız ayakta durduğu müddetçe birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın onur ve gurur duyduğu bir teşkilat olmanın gururunu yaşayacağız." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da konuşma yaptığı kongrede Ömer Faruk Temiztürk görevi Furkan Akın'a devretti.

Kongreye, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe kademelerindeki parti yöneticileri ve partililer katıldı.