Ala: Muhalefet Sorunları Çözmeli

22.05.2026 21:58
Efkan Ala, muhalefeti eleştirerek, CHP'nin kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nın Kurban Bayramı bayramlaşma programında, "Türkiye'de alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz. Muhalefetin için Ortadoğu kadar karışık. Muhalefet bir meseleyle karşılaştığında Hemen görmemezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya çalışıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza dönüyor, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, partililerle Kurban Bayramı için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Vefa Salman, Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Emin Kasapoğlu, Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileri ve partililer katıldı. Programda konuşma yapan Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' projesinde yeni bir aşamaya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin geçmişinde büyük hasar vermiş, hiç kimseye, hiçbir şeye bir faydası olmamış sürekli insanımızı kemirmiş, yok etmeye çalışmış, ülkemize büyük zararlar vermeye çalışmış, terörle mücadelede yeni bir aşamaya geldik ve 'Terörsüz Türkiye' projesini cumhur ittifakı olarak ülkemizin önüne saygın bir hedef olarak koyduk. ve emin olun İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle, akıl birliğiyle bu projeyi de inşa edeceğiz. Bunu da sonuçlandıracağız ve Türkiye bu prangalardan kurtularak hedeflerine doğru 86,5 milyonun kardeşliğiyle emin adımlarla yürüyecek. Çünkü buna sadece bizim değil bütün gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ihtiyacı var. Bu tecrübenin başarılı olması zorunludur, bir tercih değil. Biz başarmak zorundayız. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Biz uzun yola hüküm giydik. Biz Osmanlı'nın mirasçısıyız. Biz küçük düşünemeyiz. Büz büyük düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ÜLKE MESELELERİNİ DERT EDİNEN MUHALEFETE İHTİYACIMIZ VAR'

Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren Ala, "Türkiye'de alternatif yok ama muhalefet var. Muhalefeti görüyorsunuz. Muhalefetin için Ortadoğu kadar karışık. Muhalefet bir meseleyle karşılaştığında hemen görmemezlikten gelemeyeceği büyüklükteki siyasal hareketi suçlamaya çalışıyor. Lider olarak Cumhurbaşkanımıza dönüyor, parti olarak bize dönüyor. Çünkü nereye baksa bizi görüyor. Nereye baksa Cumhurbaşkanımızı görüyor. Ortadoğu'ya bakıyor, biziz. Avrupa'ya bakıyor, biz. Kafkasya'ya bakıyor, biz. Onun için de bizi suçluyor. Bizi suçlama, çare ara. Şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili, şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili, devletin kurumlarına, mahkemeye götürmüşler. Kim götürmüş? Cumhuriyet Halk Partili götürmüş. Kimi götürmüş? Cumhuriyet Halk Partiliyi. Kardeşim buraya bakıp ne söylüyorsun. Sen partinin içine dön ve orayı düzelt ki bizim gerçekten doğru dürüst ülke meselelerini mesele edinen bir muhalefete de ihtiyacımız var. Elbette biz yarışırız, en iyi projelerimizi koyarız, milletimizle paylaşırız. E çok parti olacak. Arzu ederiz ki hayırda yarışan partiler olsun karşıda. Belediyeler hizmette yarışsın. Millet belediyeleri verdi, insan okumaya haya ediyor, izlemek istemiyorsunuz. Yolsuzluktan başka ilişkilere her türlü gayrimeşru ilişkilere insanların görmesini kesinlikle arzu etmediğimiz şeyler" şeklinde konuştu.

'CHP KENDİ İÇİNE DÖNSÜN, MESELELERİNİ ÇÖZSÜN'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'yi suçlamayı bırakması gerektiğini söyleyen Efkan Ala, şöyle devam etti:

"Bir an önce bizi suçlamayı bıraksınlar. Bizim işimiz gücümüz var. Onlara eğilip de, oralara gidip de, onlarla uğraşamayız. Bizim işimiz gerçekten çok ağır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle uğraşamayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içine dönsün, meseleleri çözsün ve milletle de paylaşsın. Bizim Gazze'de sorunumuz var. Dün orada problemler vardı, yine kardeşlerimizi gittik aldık getirdik. Bugün bayramı buruk kutluyoruz. Çünkü Gazze'de kardeşlerimiz biliyoruz ki acı içerisinde. Biliyoruz ki Arakan'daki kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde. Dünyanın dört bir köşesinde mazlumlar mazlumlar sıkıntı içerisindeyse biz oturduğumuzda zihnimizin birazını kendimize ayırıyorsak, bir kısmını da Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Ortadoğu'ya oralara ayırıyoruz. Bizim siyasi genetiğimiz böyle. Biz GDO'lu değiliz. Öyle oradan buradan devşirme fikirlerle hareket etmiyoruz."

Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
