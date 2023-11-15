 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al - Son Dakika

Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al

15.11.2023 12:15

MHP lideri Devlet Bahçeli ile HEDEP Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında yaşanan tartışmaya Alaattin Çakıcı da dahil oldu. Gergerlioğlu için ağır sözler sarf eden Çakıcı, ''Densiz herif, aklını başına al sakın bir daha boyundan büyük laflar etme'' ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP'li Devlet Bahçeli'nin Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında çıkan çatlak üzerinden siyasetçilere yüklenmesine tepki gösterdi.

"HADSİZLİĞİ VE ZULMÜ YENDİM"

Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Gergerlioğlu, Bahçeli'nin kendisine iftira atığını belirterek "Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret halka hakarettir. Bahçeli talimatlarını Mustafa Şentop'a dinleterek vekilliğimi düşürüp adalet nöbetimde beni Meclisten çıkarsa da AYM'nin 15-0 oy birliği kararıyla Meclise döndüm, hadsizliği ve zulmü yendim; halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın Bahçeli! Hazmedeceksin Bahçeli! Haddini bileceksin Bahçeli" şeklinde konuştu.

Alaattin Çakıcı, HEDEP'li vekile demediğini bırakmadı: Adi herif, çakal, aklını başına al
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu

ÇAKICI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Açıklamasının devamında Bahçeli'yi Alaattin Çakıcı üzerinden eleştiren Gergerlioğlu, "Anayasa'yı ve Anayasa Mahkemesini tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli! Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel! Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yla niye hep pozlarının çıktığını açıkla" şeklinde konuştu.

Alaattin Çakıcı, HEDEP'li vekile demediğini bırakmadı: Adi herif, çakal, aklını başına al

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA BENİMLE YÜZ YÜZE GELİN"

Bu sözlerin yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Alaatin Çakıcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakıcı, "Kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benim de ismimi katarak 'mafya ile niye resim çektirdin?' demiş. Sokakta herkes herkesle fotoğraf çektiriyor. Bu suç değildir. Densiz herif aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme. Yüreği olmayan Kandil'in Meclisteki kudurmuş çakalları; yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ile yüzsüze gelin. Konuşacak yüreğiniz var mı?" ifadelerine yer verdi.

İşte Çakıcı'nın o paylaşımı;

Alaattin Çakıcı, HEDEP'li vekile demediğini bırakmadı: Adi herif, çakal, aklını başına al

Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al - Son Dakika


Son Dakika
13:55 Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor
13:44 İmamoğlu, Bahçeli'nin "Onu evine göndereceğiz" sözlerine sert çıktı
13:30 Erdoğan'dan vakıf kurup ofis açacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'na olay "mutfak" göndermesi
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya meydan okudu: Sen de atom bombası var mı yok mu, sıkıysa açıkla
12:52 Bakan Şimşek: 2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hızlanacak
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Bakanlar da seni kurtaramayacak, gidicisin
12:39 Fenerbahçe, gol ve asist kralı 15 yaşındaki Yiğit Evin'i Gençlerbirliği'nden renklerine bağladı
12:36 Olayın aslı ne? Fil görüldüğü öne sürülen köyün muhtarı da sessizliğini bozdu
12:15 Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al
12:06 Adalet Bakanı Tunç: AYM'ye bireysel başvuru hakkını biz getirdik, geri dönmek söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 14:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement