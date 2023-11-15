Bahçeli-Gergerlioğlu tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: Adi herif, aklını başına al

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP'li Devlet Bahçeli'nin Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında çıkan çatlak üzerinden siyasetçilere yüklenmesine tepki gösterdi.

"HADSİZLİĞİ VE ZULMÜ YENDİM"

Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Gergerlioğlu, Bahçeli'nin kendisine iftira atığını belirterek "Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret halka hakarettir. Bahçeli talimatlarını Mustafa Şentop'a dinleterek vekilliğimi düşürüp adalet nöbetimde beni Meclisten çıkarsa da AYM'nin 15-0 oy birliği kararıyla Meclise döndüm, hadsizliği ve zulmü yendim; halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın Bahçeli! Hazmedeceksin Bahçeli! Haddini bileceksin Bahçeli" şeklinde konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu

ÇAKICI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Açıklamasının devamında Bahçeli'yi Alaattin Çakıcı üzerinden eleştiren Gergerlioğlu, "Anayasa'yı ve Anayasa Mahkemesini tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli! Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel! Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yla niye hep pozlarının çıktığını açıkla" şeklinde konuştu.

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA BENİMLE YÜZ YÜZE GELİN"

Bu sözlerin yankıları sürerken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Alaatin Çakıcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakıcı, "Kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benim de ismimi katarak 'mafya ile niye resim çektirdin?' demiş. Sokakta herkes herkesle fotoğraf çektiriyor. Bu suç değildir. Densiz herif aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme. Yüreği olmayan Kandil'in Meclisteki kudurmuş çakalları; yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ile yüzsüze gelin. Konuşacak yüreğiniz var mı?" ifadelerine yer verdi.

İşte Çakıcı'nın o paylaşımı;