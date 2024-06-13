Alanya bayrama hazır

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haftalık Encümen Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalar yaptı.

13.06.2024 17:28
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haftalık Encümen Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Özçelik, bayram öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bayramı rahat ve sorunsuz geçirmek için tüm belediye personeli olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Haftalık Encümen Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonunda basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, Kurban Bayramı ile ilgili alınan tedbirler ve bayram öncesi yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Başkan Özçelik, "Arife günü her dini bayramda olduğu gibi çiçek fidesi dağıtımı devam edecek ve yaklaşık 68 bin fidemizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu hizmeti tüm mezarlıklarımızda vereceğiz. Kurban satış yerlerimizde kurbanlıklarla ilgili hizmetlerimiz devam etmektedir. 4 ayrı satış yeri oluşturuldu. Temizlik ile hayvanların sulama işlemlerinde satıcılarımıza ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam etmektedir. Yine Alanya'nın 4 ayrı bölgesinde kurban kesim yerleri oluşturuldu. Mahmutlar, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Eşgilik Düğün Salonu ve Payallar Ek Hizmet Binası'nda ehil insanlarımız vasıtasıyla mümkün olduğunca kazasız ve hızlı kurban kesim hizmetini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca özel kesim alanlarına da hijyen koşullarını sağlamak şartıyla 51 konteyner dağıtıldı. Kesim yerlerinde ise veterinerlik hizmetlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz olabilecek küçük kazalara karşı hizmet verecekler" dedi.

"Bayramda trafikte düzenlemeler yapacağız"

Bayram süresince Alanya'ya yoğun bir misafir akışı olacağını düşündüklerini belirten Başkan Özçelik, "Bunun için trafikte düzenlemeler yapacağız. Ek trafik denetimlerinin yanı sıra, gerektiği takdirde bazı caddelerin kilitlenmemesi için de trafiğe kapatılması söz konusu olacaktır. Bu arada tatile gelen misafirlerimizden mümkün olduğunca tatilleri süresince özellikle şehir içi ziyaretlerini araçla değil, toplu taşımayla seyahat etmelerini rica ediyoruz. Hava sıcak ama aracın içinde de 10 dakikalık yere 1 saatte gitmektense toplu taşıma kullanmalarını öneriyoruz. Bayram süresince güvenlik güçlerimiz şehir içerisindeki tertip düzen için zabıta ekiplerimizle birlikte çalışacaklar. Bu konuda Kaymakam Bey'in yüksek hassasiyeti var. Bayramı sıkıntılı ve problemli geçirmemek için tüm belediye personeli olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda gönüllü olarak fazladan çalışmayı bizlerden istediler" diye konuştu.

Başkan Özçelik soruları yanıtladı

Başkan Özçelik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, bazı vatandaşların bayramda sahilleri ve parkları kalacak yer olarak seçmesiyle ilgili nasıl bir önlem alındığını sorması üzerine Özçelik, "Zabıta Müdürümüz bana, bu tür görüntülerin olmayacağı konusunda söz verdi. Belediye Başkanı olmadan önce bu konuda ne düşünüyorsam şimdi sorumlu olarak park, sahil ve diğer alanlarda bu tarz görüntüler yaşanmaması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Zabıta ekiplerimiz gönüllü olarak fazladan mesai yapmayı kendileri talep ettiler. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Gelecek yıl için toplanma alanı çalışmamız var"

"Kent dışından gelen ve otel rezervasyonu olmayan misafirler için toplanma alanı söz konusu mu?" sorusuna yanıt veren Başkan Özçelik, "Bundan önceki dönemlerde böyle bir uygulama yapılmadı. Bunun için gelecek seneyi düşünüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda hem bize gelen talepler hem de bizim vaatlerimiz kapsamında büyük araçlar ve otobüsler için bir park alanı planlıyorduk. Bununla ilgili çalışmalarımız belli bir yere kadar geldi. Bu yıl değil ama seneye bu uygulamaya geçtiğimizde tavsiye olarak gelen misafirlerimize burayı önereceğiz. Orada tabi ki güvenlik ve bekçi önlemleri de olacak. Gelecek yıl için böyle bir çalışmamız var" dedi.

"Hijyen konusunda asla tavizim yok"

Bayram öncesi yapılan kaçak ve hijyen denetimleriyle ilgili de konuşan Başkan Osman Tarık Özçelik, "Hijyen anlamında maalesef Alanya'da bazı kesimlerde sıkıntılı durumlar var. Benim hiç taviz vermeyeceğim konulardan birisi hijyendir. Ben yemiyorsam o fırından sizler de yememelisiniz. Hijyen konusunda asla tavizim yok. Ayrıca Dim Çayı'dan su havzasına yapılan 34 tane kaçak yapı ve betonarme yapının bekletilmeden yıkılması konusunda arkadaşlarımızla görüştük ve uygulamayı yerine getirdik. Eğer o tesis açılmış olsaydı ki orada kanalizasyon yok; o tesisin bulaşık suyu, tuvalet ve ilgili tüm pislikleri, oraya açılan çukurlara gidecek ve onlar da baraja karışacaktı. O suyu da hepimiz içecektik. Ben yemeyeceğim şeyi yedirmem, içmeyeceğim şeyi içirmem" şeklinde konuştu.

Başkan Özçelik Babalar Günü'nü kutladı

Başkan Özçelik Babalar Günü'nü de kutlayarak, "Bu vesileyle ben de iki kız babası olarak tüm babaların Babalar Günü'nü ayrıca kutluyorum. Babalar için hep derler, evin ağacıdır, direğidir. Evin ağacı, direği kırılmasın diliyorum. Babalar, çocuklarını, çocuklar babalarını hep sevsinler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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