Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik mazbatasını aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 45,37 oy alarak Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, Alanya Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Eşi ve kızlarıyla birlikte İlçe Seçim Kuruluna gelen Başkan Özçelik'e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Konferans Salonundaki mazbata törenine Alanya Birinci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü İbrahim Yasefoğlu ile görevliler katıldı. Başkan Osman Tarık Özçelik mazbatasını, Birinci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz'dan aldı.
"Kutsal görevimize başlıyoruz"
Törende bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kutsal göreve başladıklarını belirterek, emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti. Özçelik, mazbatasının değerinin ve sorumluluğunun büyük olduğunu da ifade etti.
Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından sırayla Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri'nin mazbataları takdim edildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibi, Alanya Adliye binası önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
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