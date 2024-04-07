Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup, tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul etmeyi sürdürdü.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun bulunduğu Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Burada vatandaşların tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özçelik, "Görevimize başladığımız ilk günden itibaren ilgi ve sevgilerini esirgemeyen, bizleri yalnız bırakmayıp, iyi dilek ve tebriklerini iletmek için ziyaretimize gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Görev süremiz boyunca gece gündüz demeden çalışarak, gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya'mızı tanıştıracağız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu. Çocukları seven, gençlerle sohbette bulunan Özçelik'e Fotoğraf Sanatçısı Ali Aral, "Alanya Tersanesinde Akşam" adlı fotoğraftan sulu boya resme dönüştürdüğü tabloyu hediye etti. - ANTALYA