Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup, tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul etmeyi sürdürdü.
Alanya Belediye Tiyatrosu'nun bulunduğu Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Burada vatandaşların tebrik ve hayırlı olsun dileklerini kabul eden Başkan Özçelik, "Görevimize başladığımız ilk günden itibaren ilgi ve sevgilerini esirgemeyen, bizleri yalnız bırakmayıp, iyi dilek ve tebriklerini iletmek için ziyaretimize gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Görev süremiz boyunca gece gündüz demeden çalışarak, gerçek sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya'mızı tanıştıracağız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu. Çocukları seven, gençlerle sohbette bulunan Özçelik'e Fotoğraf Sanatçısı Ali Aral, "Alanya Tersanesinde Akşam" adlı fotoğraftan sulu boya resme dönüştürdüğü tabloyu hediye etti. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AK Parti'nin adayına verildiğini belirterek saat 15.00'de YSK önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Özel'in protesto açıklaması öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.
Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırarak 'kara haber' gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun olan yollarda denetimler gerçekleştirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Sürücüler ise denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak göreve başladı. Törene birçok siyasi isim katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan Taşköprü Alt Geçidi'nin üst bölümü de trafiğe açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiği rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı. Paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyonun devam edeceği bildirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Ukrayna'dan çocuklarıyla birlikte misafir ettiği Kırım Tatar Türkleri için düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada Eskişehir'in göçmenlere ev sahipliği yaptığını ve Kırım Tatar Türkleri'nin kültürlerini paylaştıkları için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?