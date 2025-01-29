Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik: " Yanan bina otel ruhsatına sahip değildir"

Politika

Alanya'da bir binanın tadilatı sırasında çıkan yangının ardından kamuoyunda binanın otel olarak işletildiği ve otel yangını olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik: "Söz konusu yapı, otel ruhsatına sahip değildir ve belediyemiz tarafından otel olarak işletilmesine dair herhangi bir izin veya belge verilmemiştir." dedi.

Kaynak sırasında yangın meydana geldi

27 Ocak 2025 tarihinde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir binada tadilat çalışmaları sırasında yangın meydana geldiğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik: "Yangının çıkış sebebi kesin olmamakla birlikte, tadilat sırasında yapılan kaynak işlemleri nedeniyle çıkan kıvılcımların malzemeleri tutuşturmuş olabileceği değerlendirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Alanya Belediyesi ilgili müdürlükleri tarafından hızla müdahale edilerek 19.30 sularında tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında binada ikamet eden kimse bulunmamakta olup, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır." dedi.

Kumuoyunda binanın otel olduğu yönünde yanlış algı oluşturuluyor

Yangının ardından kamuoyunda binanın otel olarak işletildiği ve otel yangını olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulduğuna vurğu yapan Başkan Özçelik: bös konusu yapının otel ruhsatına sahip olmadığını, beledi tarafından otel olarak işletilmesine dair herhangi bir izin veya belge verilmediğini ifade etti.

Bazı konutlar için Bakanlık tarafından verilen izin belgesi var

Yanan binada bulunan bazı konutlar için günübirlik kiralanan konut izinlerinin verildiğini söyleyen Başkan Özçelik: "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi" kapsamında yapıda bazı konutlarda turizm faaliyeti gösterildiği öğrenilmiştir. Ayrıca, yapı için henüz "Yapı Kullanma İzin Belgesi" (İskan) düzenlenmemiştir." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllarda ruhsatlar verilmiş

Yapının ruhsat ve kullanım bilgileri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Başkan Özçelik bunları söşle sıraladı:

1. Yapının Ruhsat ve Kullanım Bilgileri

Söz konusu yapı, 3 blokta 164 bağımsız bölümden oluşmaktadır (156 mesken ve 8 ofis/işyeri). Yapı için geçmiş yıllarda aşağıdaki ruhsatlar düzenlenmiştir:

A Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 24.05.2017 - 2017-185/66

Tadilat Ruhsatı: 28.09.2017 - 2017-366/66

B Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 10.08.2015 - 2015-470/160

Yeniden Ruhsat: 28.09.2017 - 2017-367/15/160

C Blok:

Yeni Yapı Ruhsatı: 10.08.2015 - 2015-471/160

Yeniden Ruhsat: 28.09.2017 - 2017-368/15/160

İstinat Duvarı:

Yapı Ruhsatı: 05.06.2015 - 2015-342/120

Yapı daha önce Rus ve Ukraynalılar tarafından kiralık olarak kullanılıyordu

Yanan binanın 2022 yılında tamamlanmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, bölgeye gelen yabancı uyruklulara kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlandığını kaydeden Başkan Özçelik, "2024 yılı itibarıyla ise iskanı bulunmayan yapıda bulunan konutlara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi" kapsamında turizm amaçlı kiralama ile faaliyeti gösterildiği öğrenilmiştir." dedi.

Yapı otel ruhsatına sahip değil

Bu iznin 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında verilmiş olduğunu belirten Başkan Özçelik şunları söyledi: "Yapı otel ruhsatına sahip değildir. Belediyemiz tarafından herhangi bir otel işletme ve tadilat izni verilmemiştir. Ayrıca, binaya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) henüz alınmamıştır. Belediyemiz kayıtlarından, söz konusu yapıya ilişkin görevli yapı denetim firmasının 10 Ağustos 2021 tarihinde Alanya Belediyesi'ne gönderdiği "Fesih İhbarnamesi" ile Yapı Denetim Sözleşmesini fesh ettiğini bildirdiği anlaşılmıştır."

Gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştı

Yanan binada Yapı Denetimi ve Ruhsata Aykırılık İddialarına da cevap veren Başkan Özçelik: "Bazı iddialarda, yapı için bir "ruhsata aykırılık raporu" hazırlandığı ve geri çekildiği öne sürülmektedir. Kayıtlarımızda 2021 yılında yapı denetim ilişkisini fesh etmiş olan firmanın belediyemize göndermiş olduğu dilekçelerinde söz konusu yapılar ile ilgili iskan verilmemesine rağmen binada yaşayanların bulunduğu ihbarı üzerine belediyemizce gerekli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. Sonucunda ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmış olup, firmanın belediyemize verdiği 17.10.2024 tarihli dilekçesinde söz konusu konutların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi" kapsamında turizm amaçlı işletildiği ve 15.10.2024 tarihi itibarı ile bu faaliyetlerine de son verilerek binanın boşaltıldığı bildirilmiştir. Bu konuda Belediyemiz, tarafından ruhsata uygunluk, tadilat izni ve kullanım durumu hakkında gerekli incelemeleri titizlikle yürütmeye de devam edilmektedir." dedi.

Belediyemizin ihmali olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

Yerel seçimlerin ardındra söz konusu yapı ile ilgili herhangi bir yeni ruhsat, tadilat ruhsatı ve iskan düzenlenmediğini söyleyen Başkan Özçelik," Firmanın yapılara iskan almak üzere Belediyeye 2023 yılı Aralık ayında müracaat ettiği, firmanın müracaatı üzerine iskan harcı olarak hesaplanan toplam 1.776.394,68 TL tutarındaki harcının Alanya Belediyesi veznesine yerel seçimlerden önce 29.12.2023 tarihinde ödendiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu süreçte yeni belediye yönetimimizin ihmali olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Denetim çalışmalarımız devam ediyor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açıklamasının sonunda şunları söyledi: 'Yapının otel ruhsatı bulunmamakta olup, yapıda 2022-2023 yıllarında yabancılara yönelik kiralama faaliyeti, 2024 yılı içinde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7464 sayılı Kanun ve 2634 sayılı Kanun kapsamında "Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi" ile kapsamında günlük konut kiralama şeklinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Yapıya iskan verilmesi ile ilgili yerel seçim öncesi hazırlıkların yapıldığı, 2023 Aralık ayı tarifesine göre iskan harcının hesaplanarak firma tarafından da hesaplanman bedelin belediye veznesine yatırılmasından eski dönem yönetimce yapıya bu şekli ile iskan verilebileceği anlaşılmaktadır. Belediyemiz tarafından söz konusu yapının otel olarak işletilmesine veya tadilatına ilişkin herhangi bir izin verilmemiştir. Binaya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) henüz alınmamıştır. Binaya ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) henüz alınmamıştır. Belediyemiz, yapı ile ilgili tüm süreçleri titizlikle incelemekte olup, denetim çalışmaları devam etmektedir. Alanya Belediyesi olarak, kentimizin düzeni ve halkımızın güvenliği için süreci yakından takip ettiğimizi ve kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiririz" - ANTALYA