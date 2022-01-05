Alanya Belediyesi 56 bin 500 talebi çözdü - Son Dakika

Alanya Belediyesi, 'Çözüm Masası', 2021 yılında 7 farklı kaynaktan iletilen 184 bin çağrıyı yanıtlayıp, ulaşan 56 bin 703 talebe cevap verdi. Bu taleplerin 56 bin 508'i çözüme kavuşturan ekipler, yüzde 99.66'lık başarı sağladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Alanya Belediyesi Çözüm Masası, ilçedeki vatandaşların soru, sorun ve taleplerini içeren binlerce konuya çözmeye 7 gün 24 saat devam ediyor. Başkan Yücel'in hizmete açtığı vatandaşla belediye arasındaki köprü Çözüm Masası, 2021 yılında, 184 bin çağrıya cevap verdi. Ekipler, telefon, WhatsApp, sosyal medya, şahsi başvurular, gezici ekipler, internet ve mail yoluyla iletilen 56 bin 703 taleple de ilgilendi.

"Başarı oranı yüzde 99.66"

Çözüm Masası ekipleri aracılığıyla, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında iletilen taleplerin 56 bin 508'i çözüme kavuşturuldu. Ekipler, bu veriler doğrultusunda yüzde 99.66'lık başarı oranı yakaladı. 195 talep ise devam eden projeler kapsamında yer alıyor. Çözüm Masası ekiplerine ulaşan taleplerin yüzde 35.26'sını zabıta, yüzde 18.21'ini temizlik işleri, yüzde 14.68'ini fen işleri, yüzde 9.78'ini park ve bahçeler, yüzde 8.88'ini veteriner işleri, yüzde 13.19'unu ise diğer birimler oluşturdu. Ekipler 12 aylık periyodda en yüksek çağrıyı temmuz ayında 19 bin 324 çağrı ile aldı.

"Esnafa yerinde dinleme"

Çözüm Masası'nın pandemi nedeniyle ara verdiği esnaf ziyaretleri de eylül ayı itibariyle yeniden başladı. 15 Eylül'den 31 Aralık'a kadar Demirtaş, Oba, Mahmutlar, Konaklı'nın yanı sıra merkezdeki cadde ve sokaklarda esnafları ziyaret eden ekipler, 3 bin 350 esnafın da soru, sorun ve taleplerini yerinde dinledi. - ANTALYA