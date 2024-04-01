Alanya'da CHP 74 yıl sonra belediye başkanlığını Osman Özçelik ile kazandı
Alanya'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Özçelik halka seslendi
CHP'nin önde olduğu Alanya'da konuşan Osman Özçelik:
"74 yıl sonra CHP'nin Alanya Belediye Başkanı oldum"
"Seçimi tüm Alanya kazandı"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla buluştu. Büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Özçelik konuşmasında " Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin zafer coşkusunu, Alanyalılarla birlikte yaşadı. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyerek zaferini ilan eden Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi'nin bulunduğu Çimen Oteli'nin önünde kendisini büyük bir heyecan içinde bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Halkın yoğun ilgisi karşısında duygulu anlar yaşayan Özçelik'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Alanya'nın Umudu" ve "Osman Başkan" sloganları atıp ardından Andımızı hep bir ağızdan okudu.
"74 yıl sonra CHP'nin Alanya Belediye Başkanı oldum"
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin balkonundan kalabalığa seslenen Özçelik, "74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alanya'da belediye başkanı sizler sayesinde oldum. Hep beraber kazandık. Sizlerden gurur duyacağınız bir oy atın istedim. Yaptınız, birlikte tarih yazdık. Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik. Genel Başkanı Özgür Özel'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kampanyamıza destek veren genler, annelere, babalara, çocuklara kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçilir seçilmez çalışmalarımıza başlayacağız. Mazbatamızı alıncaya kadar bir süre tebriklerinizi seçim ofisinde alacağım. Hepinizi tek tek öpeceğim, tek tek teşekkür edeceğim. Ne mutlu bize başardık" dedi.
"Seçimi tüm Alanya kazandı"
Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Osman Tarık Özçelik, "Değişimin gerçek adresi olan bize, desteğinizi ve teveccühünüzü en güçlü bir şekilde gösterdiniz. Antalya'da da Muhittin Başkanımız ile birlikte Alanya'da yapmak istediklerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri tutacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Alanya bizlere emanet" sözlerini de kullandı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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