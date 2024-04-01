Politika

Alanya'da CHP 74 yıl sonra belediye başkanlığını Osman Özçelik ile kazandı

Alanya'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Özçelik halka seslendi

CHP'nin önde olduğu Alanya'da konuşan Osman Özçelik:

"74 yıl sonra CHP'nin Alanya Belediye Başkanı oldum"

"Seçimi tüm Alanya kazandı"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla buluştu. Büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Özçelik konuşmasında " Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinin zafer coşkusunu, Alanyalılarla birlikte yaşadı. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyerek zaferini ilan eden Özçelik, Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi'nin bulunduğu Çimen Oteli'nin önünde kendisini büyük bir heyecan içinde bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. Halkın yoğun ilgisi karşısında duygulu anlar yaşayan Özçelik'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Alanya'nın Umudu" ve "Osman Başkan" sloganları atıp ardından Andımızı hep bir ağızdan okudu.

"74 yıl sonra CHP'nin Alanya Belediye Başkanı oldum"

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin balkonundan kalabalığa seslenen Özçelik, "74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alanya'da belediye başkanı sizler sayesinde oldum. Hep beraber kazandık. Sizlerden gurur duyacağınız bir oy atın istedim. Yaptınız, birlikte tarih yazdık. Çok büyük emekler verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz ve bugün Alanyamız'ın geleceğini değiştirdiniz. Yepyeni bir döneme girdik. Genel Başkanı Özgür Özel'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kampanyamıza destek veren genler, annelere, babalara, çocuklara kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçilir seçilmez çalışmalarımıza başlayacağız. Mazbatamızı alıncaya kadar bir süre tebriklerinizi seçim ofisinde alacağım. Hepinizi tek tek öpeceğim, tek tek teşekkür edeceğim. Ne mutlu bize başardık" dedi.

"Seçimi tüm Alanya kazandı"

Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Osman Tarık Özçelik, "Değişimin gerçek adresi olan bize, desteğinizi ve teveccühünüzü en güçlü bir şekilde gösterdiniz. Antalya'da da Muhittin Başkanımız ile birlikte Alanya'da yapmak istediklerimizi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği halinde gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri tutacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizi çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Alanya bizlere emanet" sözlerini de kullandı.