Alanya\'da Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi\'nin Temeli Atıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in projelerinden olan ve Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde inşa edilecek Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki 12 bin 700 metrekarelik yeşil alana tesis edilecek olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesinin temeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Yücel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde böyle bir projenin temelini atmaktan dolayı gurur ve onur duyduklarını söyledi. Başkan Yücel, "18 Mart Çanakkale Zaferi, topraklarımızı işgal etmek isteyen düşmana karşı verilen eşsiz bir mücadeleyi simgeler. Binlerce şehidin, kanlarıyla, canlarıyla yazılan bu destan Aziz Türk Milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en önemli göstergesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak Şehitlik Anıtı Projemizi hazırladık" dedi.
"Bu kahramanlıkları nesilden nesile aktarmak istiyoruz"
Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar tüm şehitleri anmak, onların kahramanlık hikayelerini nesilden nesile aktarmak amacıyla Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki 12 bin 700 metrekarelik yeşil alanda Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yücel, "Proje kapsamında şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu anıt taşı, şehitlik anıtı, 17 Türk devletine önderlik etmiş Türk büyüklerinin büstlerinin bulunduğu anma yolu, sosyal donatılar, seyir ve dinlenme alanları ile Şehitlik Anıtımız, Alanya'mızın manevi kimliğine vurulan bir damga olacak. Milli ve manevi değerlerimizi korumak ve yaşatmak bizim en büyük gayemiz. Bugün temelini atacağımız Şehitler Anıtı'yla ecdadımıza, atalarımıza ve şehitlerimize olan sorumluluğumuzu bir nebze yerine getiriyor ve tarihine sahip çıkan bilinçli bir nesil yetişmek için önemli bir adım atıyoruz. Böyle anlamlı bir günde Alanya'mıza manevi değeri büyük bir eser daha kazandırmaktan kıvanç duyuyorum. Şehitlik Anıtı'nın Alanya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Ürkmezer'den Baskan Yücel'e teşekkür
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Kaymakam Ürkmezer, "Projemiz de, temeli atıldığı 18 Mart da çok özel. Bizler şehit ve gazilerimizi yalnızca 18 Mart'ta değil, her zaman anıyor, her zaman şehit ve gazilerimizin yanında oluyoruz. Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel'e de böyle güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptığı duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.
Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi temel atma törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Alanya'da Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü münasebetiyle Jandarma Er Şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Vali Ünlü, şehitlerin vatan için canını feda eden kahramanlar olduğunu vurguladı.
Keşir, Afyonkarahisar'da DEM Parti'nin olmadığını belirterek, hizmet belediyeciliğiyle yarışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Uluçay'ın projelerini desteklediğini ifade etti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının hukuk devletinde önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, adaletin tecellisinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini duyurdu. Yapılacak atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerin, 17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda ve sosyal medya üzerinde Öcalan posteri açtıkları belirlenmişti.