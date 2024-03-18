Alanya\'da Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi\'nin Temeli Atıldı

Politika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in projelerinden olan ve Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde inşa edilecek Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki 12 bin 700 metrekarelik yeşil alana tesis edilecek olan Şehitlik Alanı ve Anıt Projesinin temeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Yücel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde böyle bir projenin temelini atmaktan dolayı gurur ve onur duyduklarını söyledi. Başkan Yücel, "18 Mart Çanakkale Zaferi, topraklarımızı işgal etmek isteyen düşmana karşı verilen eşsiz bir mücadeleyi simgeler. Binlerce şehidin, kanlarıyla, canlarıyla yazılan bu destan Aziz Türk Milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en önemli göstergesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımız için canlarını toprağa vermiş şehitlerimize duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak Şehitlik Anıtı Projemizi hazırladık" dedi.

"Bu kahramanlıkları nesilden nesile aktarmak istiyoruz"

Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar tüm şehitleri anmak, onların kahramanlık hikayelerini nesilden nesile aktarmak amacıyla Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki 12 bin 700 metrekarelik yeşil alanda Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yücel, "Proje kapsamında şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu anıt taşı, şehitlik anıtı, 17 Türk devletine önderlik etmiş Türk büyüklerinin büstlerinin bulunduğu anma yolu, sosyal donatılar, seyir ve dinlenme alanları ile Şehitlik Anıtımız, Alanya'mızın manevi kimliğine vurulan bir damga olacak. Milli ve manevi değerlerimizi korumak ve yaşatmak bizim en büyük gayemiz. Bugün temelini atacağımız Şehitler Anıtı'yla ecdadımıza, atalarımıza ve şehitlerimize olan sorumluluğumuzu bir nebze yerine getiriyor ve tarihine sahip çıkan bilinçli bir nesil yetişmek için önemli bir adım atıyoruz. Böyle anlamlı bir günde Alanya'mıza manevi değeri büyük bir eser daha kazandırmaktan kıvanç duyuyorum. Şehitlik Anıtı'nın Alanya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ürkmezer'den Baskan Yücel'e teşekkür

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Kaymakam Ürkmezer, "Projemiz de, temeli atıldığı 18 Mart da çok özel. Bizler şehit ve gazilerimizi yalnızca 18 Mart'ta değil, her zaman anıyor, her zaman şehit ve gazilerimizin yanında oluyoruz. Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel'e de böyle güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptığı duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi temel atma törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA