ALTSO Başkanı Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, arıtma konusunda hem Büyükşehir hem de Alanya Belediyesinin çok ciddi çalışmalar içinde olduğu müjdesini aldıklarını söyledi.

Toplantıya konuk olarak Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyük Şehir Şube Müdürü Gazi Öten, İtfaiye Müdürümü Hasan Çelik, İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Uysal, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve ASAT Müdür Yardımcısı Mustafa Akdem katıldı.

Geçtiğimiz ay Alanya Kaymakam Şakir Öner Öztürk ve kolluk kuvvetlerini temsil eden birim amirleriyle yapılan toplantıdan sonra bugün de belediye uygulamaları hakkında meclis üyeleri bilgilendirip onların mesleki konulardaki soruları, görüş ve önerileri alındı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik devam eden çalışmalar, iş yerlerinin uygulaması gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Yine imar ve şehircilik, zabıta uygulamaları, ASAT ve İtfaiye çalışmaları konusunda da meclis üyeleri bilgilendirildi ve yeni uygulamalar anlatıldı.

Arıtma için müjde

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın herkesin ortak paydası olduğunu vurgulayarak, "Daha yaşanabilir, ekonomisi daha güçlü bir Alanya için siyasi görüşü, düşüncesi ve fikri ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetici ve iş insanlarının bir araya gelerek istişarelerde bulunmasını da bu manada çok değerli buluyoruz. Özellikle arıtma konusunda hem Büyükşehir hem de Alanya Belediyemizin çok ciddi ve sezon öncesi tamamlanacak çalışmalar içinde olduğu müjdesini de aldık" dedi.

Çavuşoğlu'na teşekkür

Toplantıda ALTSO'nun da paydaşı olduğu Alanya Master Plan çalışmalarını anlatmak amacıyla şehrin tüm dinamikleri ile Ankara'ya geçen ay yaptığı ziyaret de değerlendirildi. Başkan Erdem, "Siyaset üstü biçimde yaptığımız Ankara gezisinde başta ilgili bakanlar olmak üzere yaptığımız tüm ziyaretleri değerlendirdik. Ziyaretin güzel neticeleri de oldu. Turizm Bakanımız planımıza büyük ilgi gösterdi. Orada bize ev sahipliği yapan, yol gösteren ve yanımızdan biran olsun ayrılmayan önceki Dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda ve destekçimiz oluyor" dedi.

Alanya Beleye Başkanı Osman Tarık Özçelik de hem Ankara da hem de Antalya' da gerçekleştirdikleri temaslarda kendilerinden desteğini esirgemeyen önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederken görevi süresince kendisinin de siyasi bir hesap içinde olmadan Alanya için tüm kişi ve kurumlara iş birliği yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özçelik konuşmasında devamla alt yapı ve tanıtım çalışmalarını değerlendirerek, yapılan çalışmaların belirledikleri zamanda tamamlanacağını söyledi. ALTSO Başkanı toplantının sonunda yaptığı açıklamada, "Yoğun iş temposu içerisinde bizlere zaman ayıran Belediye Başkanına ve şehrimize hizmet için fedakarca çalışan tüm birim amirlerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA