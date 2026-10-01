Alanya ve Konyaaltı belediye başkanları, ihraç talebi sonrası CHP\'den istifa etti

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmelerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'de yaşanan gelişmelerin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı olarak seçime girdiğini ve Alanya tarihinde partisinin ilk kez belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı. Göreve geldiği ilk günden itibaren siyasi ayrım gözetmeden tüm Alanyalılara hizmet etmeye çalıştığını belirten Özçelik, 30 Eylül 2026 tarihinde hangi gerekçelerle alındığını bilmediği bir kararla kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini öğrendiğini ifade etti. Kararını öfke veya kırgınlıkla almadığını vurgulayan Özçelik, yaşanan süreci vicdanı ve siyasi sorumluluğu doğrultusunda değerlendirdiğini kaydetti. Belediye başkanlığı makamının meşruiyetinin Alanya halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye dayandığını belirten Özçelik, bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağını dile getirdi.

"CHP üyeliğimden istifa ediyorum"

Hakkında yürütülecek ihraç sürecinin CHP'ye, Alanya'ya ve kendisine fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını belirten Özçelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu nedenle kararımı başkalarının tercihlerine göre değil, kendi vicdanım ve sorumluluk anlayışım doğrultusunda veriyorum. Aldığım kararın bütün siyasi ve kişisel sorumluluğunu da üstleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum." İstifasının kişisel bir hesaplaşma veya kırgınlığın sonucu olmadığını ifade eden Özçelik, bugüne kadar birlikte görev yaptığı partililere teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte de şeffaf, hesap verebilir ve adaletli bir belediyecilik anlayışıyla Alanya'ya hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Kotan da CHP'den istifa etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Siyasete genç yaşlarda CHP çatısı altında başladığını belirten Kotan, gençlik kolları başkanlığından belediye meclis üyeliğine kadar partinin farklı kademelerinde görev yaptığını hatırlattı. Disipline sevk edilme haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Kotan, kendisine yöneltilen gerekçelere tepki gösterdi. Kotan, disipline sevk edilme gerekçesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Genel Başkanım" demesi ve kentte düzenlenen kongrelere katılması olduğunu belirterek bu gerekçeleri kabul etmediğini kaydetti. Kotan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Disipline sevk gerekçem, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e 'Genel Başkanım' demem ve kentimizde yapılan kongrelere katılmamdır. Bu anlayışı reddediyor ve suç sayılmasını kabul etmiyorum. Siyasetin etik kuralları vardır. Ben bu etik kurallar dışında hareket etmedim ve etmeyeceğim."

Şahsına yönelik suçlamaları anlamsız bulduğunu belirten Kotan, bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"Konyaaltı'na hizmet etmeye devam edeceğim"

Belediye başkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Kotan, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağını ifade etti. Kotan, "Benim sevdam makamlar değil, Konyaaltı'dır. Benim davam ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Benim en büyük sorumluluğum ise bana emanet ettiğiniz bu güzel ilçeye layıkıyla hizmet etmektir" dedi. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlara kapısının açık olduğunu belirten Kotan, Konyaaltı'na sevgi, adalet ve ayrım gözetmeden hizmet etmeyi sürdüreceğini kaydetti.