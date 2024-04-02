Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çarşı Esnafına Teşekkür Ziyareti Yaptı

Politika

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası ilk ziyaretini çarşı esnafına yaparak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir ilke imza atarak Alaplı'da üçüncü kez belediye başkanlığına seçilen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilk ziyaretini esnaflara yaptı. Esnafları tek, tek gezen Tekin, hayırlı işler dileyerek seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yerel Seçimlerde 3. kez Alaplı Belediye Başkanlığına layık gören ve yetkilendiren tüm hemşerilerime ayrıca teşekkür ettiklerini belirten Başkan Tekin, "İlçemizde sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza tüm içtenliğimle şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma seçim sürecinde çaldığımız her bir kapıda gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için de ayrıca çok minnettarız. Alaplı'mızda 10 yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir 5 yıl var. Bizler geçmiş dönemlerde çok önemli çalışmalara imza attık. Önümüzdeki 5 yılda aynı aşkla ve heyecanla çalışmalarımıza devam ederek çok güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız. Seçim çalışmaları boyunca bizi yalnız bırakmayan CHP Parti teşkilatımıza, Aileme, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Belediye Meclis üyesi arkadaşlarıma, ekibimize, takdirini bizden esirgemeyen tüm halkımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum."dedi. - ZONGULDAK