Alaşehir'in Turizm Potansiyeli Vurgulandı - Son Dakika
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Alaşehir'in Turizm Potansiyeli Vurgulandı

Alaşehir\'in Turizm Potansiyeli Vurgulandı
03.07.2026 15:56
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Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Alaşehir'in tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılması gerektiğini belirtti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, tarih, tarım ve inanç turizmi açısından Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olan Alaşehir'in sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirterek, Philadelphia Antik Kenti'nden Sultani çekirdeksiz üzüme, Alaşehir Kongresi'nden İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesi'ne kadar birçok değerin uluslararası ölçekte tanıtılması gerektiğini söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın Alaşehir ilçesinin tarih, kültür, tarım ve inanç turizmi açısından eşsiz değerlere sahip olmasına rağmen ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği tanıtımı alamadığını söyledi.

Alaşehir'in, Antik Çağ'da Lidya ile Frigya arasında stratejik bir konumda kurulan Philadelphia Antik Kenti'nin üzerine inşa edildiğini hatırlatan Köse, kentin MÖ 2. yüzyılda Pergamon Krallığı döneminde kurulduğunu ve adını Kral II. Attalos'un ağabeyine duyduğu kardeş sevgisinden aldığını ifade etti.

Philadelphia isminin dünya genelinde güçlü bir marka olduğunu dile getiren Köse, "Rivayetlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehri de adını buradaki antik kentten alıyor. Bugün milyonlarca insanın bildiği Philadelphia isminin kökeni Alaşehir'e dayanırken, bu tarihi mirasın yeterince tanıtılmaması önemli bir eksikliktir." dedi.

Alaşehir'in yalnızca tarihiyle değil, inanç turizmi açısından da çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Köse, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesi'nin ilçede bulunduğunu belirterek, "Hristiyan dünyası açısından büyük öneme sahip bu miras, doğru projeler ve uluslararası organizasyonlarla çok daha fazla ziyaretçiye ulaşabilir." diye konuştu.

İlçenin yakın tarih açısından da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Köse, Kurtuluş Savaşı sürecinde gerçekleştirilen Alaşehir Kongresi'nin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimde de Alaşehir'in Türkiye'nin lokomotif ilçelerinden biri olduğuna vurgu yapan Köse, dünyaca tanınan çekirdeksiz Sultani üzümün en yoğun üretildiği merkezlerden birinin Alaşehir olduğunu belirterek, "Tarım ile turizmi birlikte planlayan bir anlayış geliştirilirse üzüm bağları, hasat festivalleri, gastronomi rotaları ve kırsal turizm sayesinde ilçe ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Alaşehir'in tarih, kültür, inanç ve tarımın aynı potada buluştuğu ender ilçelerden biri olduğunu kaydeden Köse, şunları söyledi:

"Philadelphia Antik Kenti, Saint Jean Kilisesi, Alaşehir Kongresi ve dünyaya ihraç edilen Sultani üzümü aynı ilçede buluşturan çok az yer vardır. Böylesine güçlü bir mirasa sahip olan Alaşehir'in uluslararası fuarlarda, dijital platformlarda ve turizm rotalarında çok daha görünür olması gerekiyor. Bu değerler yalnızca Alaşehir'in değil, Türkiye'nin ortak mirasıdır."

Köse, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörünün ortak hareket etmesiyle Alaşehir'in marka değerinin artırılabileceğini belirterek, yapılacak etkili tanıtım çalışmalarının hem turizme hem de bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Alaşehir'in Turizm Potansiyeli Vurgulandı - Son Dakika

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