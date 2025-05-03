Albanese, Avustralya Seçimlerinde Zafer Kazandı - Son Dakika
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Politika

Albanese, Avustralya Seçimlerinde Zafer Kazandı

Albanese, Avustralya Seçimlerinde Zafer Kazandı

Yeni hükümetin belirlenmesinin ardından Başbakan Albanese, Avustralya halkının iyimserliği seçtiğini belirtti.

03.05.2025 22:49
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yeni hükümeti belirlemek üzere bugün gerçekleştirilen genel seçimin ardından yaptığı zafer konuşmasında, "Küresel belirsizliklerin olduğu bu dönemde, Avustralyalılar iyimserliği ve kararlılığı seçti" dedi.

Avustralya'da yeni hükümeti belirlemek üzere bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapandı. Ulusal yayın kuruluşu ABC'nin öngörülerine göre, ülkede parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato üyelerini belirlemek üzere yapılan seçim, Başbakan Anthony Albanese liderliğinde iktidardaki merkez sol İşçi Partisi'nin 150 sandalyeli parlamentoda şu ana kadar 85 sandalye kazandığı ezici bir zaferle sonuçlandı. ABC'ye göre, Peter Dutton öncülüğündeki muhalefetteki muhafazakar koalisyonu 41 sandalye kazanırken, diğer partiler 9 sandalye aldı. Meclisteki 15 sandalyenin ise sahibinin ise henüz belli olmadığı aktarıldı.

"Bugün Avustralya halkı, Avustralya değerlerine oy verdi"

Kesin olmayan sonuçların yüksek sesle belirtilmesinin ardından Başbakan Anthony Albanese zafer konuşması yaparak Avustralya halkına seslendi. Kendisini bekleyen destekçilerinin coşkulu tezahüratları eşliğinde açıklamalarda bulunan Albanese, "Bugün Avustralya halkı, Avustralya değerlerine oy verdi. Adalet, hedef sahibi olma ve herkes için fırsat adına. Küresel belirsizliklerin olduğu bu dönemde, Avustralyalılar iyimserliği ve kararlılığı seçti" ifadelerini kullandı. Albanese, yenilenebilir enerjiyi benimseme, kötüleşen konut krizine çözüm bulma ve kötü durumdaki sağlık sistemine büyük yatırımlar yapma sözü verdi.

"Bu gece ülke genelinde Liberal ailemiz üzgün"

Yenilgiyi kabul eden Dutton ise, seçim mağlubiyetinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Dutton, "Bu gece ülke genelinde Liberal ailemiz üzgün. Bu seçimde rakiplerimiz tarafından tanımlandık. Bu, kim olduğumuzun gerçek hikayesi değil. Ancak buradan yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dutton, göçü azaltmak, suça sert müdahale etmek ve uzun süredir yürürlükte olan nükleer enerji yasağını kaldırmak istiyordu. - CANBERRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Albanese, Avustralya Seçimlerinde Zafer Kazandı - Son Dakika

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