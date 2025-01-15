Albanese, Rus Büyükelçiyi Çağırdı

Politika

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna için savaşırken Rusya tarafından esir alınan bir Avustralyalının öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine Rus Büyükelçi Alexey Pavlovski'yi çağırdığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna ordusunda savaşırken Rus güçleri tarafından esir alınan Melbourne doğumlu 32 yaşındaki Oscar Jenkins'in öldüğüne ilişkin bilgileri doğrulamak için harekete geçti. Başbakan Albanese, Rusya'nın Avustralya Büyükelçisi Alexey Pavlovski'yi çağırdığını, Rus yetkililerden Oscar Jenkins'in durumunu derhal doğrulamalarını istediğini ve öldürüldüğü yönündeki haberler nedeniyle "ciddi endişe" duymaya devam ettiğini ifade etti. Albanese, "Rus büyükelçisini çağırdık. Jenkins'e herhangi bir zarar verilip verilmediğine dair açıklama istiyoruz ve eğer kendisine herhangi bir zarar verilmişse mümkün olan en güçlü eylemi yapacağız. Ciddi bir şekilde endişeliyiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Ama Oscar Jenkins'e herhangi bir zarar verilmişse bu kesinlikle kınanacak bir durumdur" şeklinde konuştu.

Albanese, ülkedeki Rus büyükelçinin sınır dışı edilip edilmeyeceği ya da Moskova'daki Avustralya büyükelçisinin geri çekilip çekilmeyeceği sorusu üzerine hükümetinin tüm raporları doğruladıktan sonra cevap vereceğini vurguladı.

Koalisyon muhalefetinin üst düzey üyeleri de Rus Büyükelçi Alexey Pavlovski'nin sınır dışı edilmesini ve Avustralya'nın Moskova Büyükelçisi John Geering'in geri çağrılmasını talep etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve büyükelçinin sınır dışı edilmesinin "masada" olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da savaşan Avustralyalı

Avustralya'nın Melbourne kentinde öğretmen olan Jenkins, geçtiğimiz yıl Rus askerleri tarafından esir alındığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleriyle birlikte cephede görev yapıyordu. Avustralya'daki Ukrayna Büyükelçiliği, Jenkins'in ülkenin savunma kuvvetlerine kaydolduğunu açıklamıştı. Avustralya hükümeti, gece saatlerinde Oscar Jenkins'in öldüğüne dair çıkan haberin ardından "acil soruşturma başlatıldığını" duyurmuştu.

Uluslararası insancıl hukuka göre savaş esiri alınan askerlerin korunması gerekiyor. 3. Cenevre Sözleşmesi, tüm savaş esirlerine insanca davranılması, şiddet veya korkutma eylemlerinden korunmaları gerektiğini belirtiyor. - CANBERRA