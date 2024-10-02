Albanese ve Ishiba'dan İran'a Kınama

Politika

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınadı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, Orta Doğu'daki gelişmelere dünyadan yeni tepkiler geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yaşananları "son derece tehlikeli bir gerilim" olarak niteleyerek "Avustralya İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınıyor" ifadelerini kullandı. Avustralya ve küresel toplumun gerilimin düşürülmesine yönelik çağrılarında net olduğunu ifade eden Albanese, "Çatışmaların devam etmesi sivilleri risk altına sokacaktır" uyarısında bulundu. Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirten Albanese, "İsrail'deki Avustralyalıları yerel makamların tavsiyelerine uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Ishiba: "Kabul edilemez"

Japonya'nın yeni başbakanı Shigeru Ishiba ise, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını "kabul edilemez" olarak niteledi. Saldırılara ithafen "Şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Ishiba, gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik çabaları desteklediklerini vurguladı. Ishiba, bölgedeki gerilimin tam bir savaşa dönüşmesini engellemek için ABD ile işbirliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD başkan yardımcısı adaylarından Orta Doğu yorumu

Öte yandan Demokrat Partili ABD Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz ve Cumhuriyetçi ABD Başkan Yardımcısı Adayı JD Vance de gerçekleştirdikleri münazarada Orta Doğu'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Walz İsrail'in kendini savunma yeteneğinin, rehinelerin geri dönmesinin ve Gazze'deki insani krizin sona ermesinin "öncelik" olduğunu söylerken, Vance ise Donald Trump'ın başkanlığı dönemindeki "İran'a yönelik maksimum baskı" politikasının şu an yaşanan gerilim gibi gerilimleri önlediğini vurguladı. İsrail'e destek veren Vance, "İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını destekleyip desteklemeyeceği" şeklindeki soruya karşılık "Ülkelerini güvende tutmak için ne yapmaları gerektiğini düşünmek İsrail'in kendi sorumluluğudur. Müttefiklerimizi, nerede olurlarsa olsunlar, kötü adamlarla savaşırken desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı. - CANBERRA