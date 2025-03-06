Albayrak, Eskişehir\'de İftarda Ağırladı

Politika

Eskişehir'de bir aile, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı iftarda misafir olarak ağırladı.

Başkan Albayrak, misafirliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Renkli fotoğraf karelerinin yer aldığı paylaşımda Başkan Albayrak, "Bu akşamki iftarda, Cemil ağabeyimizin hanesine misafir olduk. Budak ailesinin değerli üyelerinin her birine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Huzur kokan bu mübarek akşamların değerini biliyor, sevdiklerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR