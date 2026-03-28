Albayrak\'tan Esnaf Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, taksi duraklarını ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte vatandaşlara hizmet veren taksi duraklarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın ziyarette taksicilerin taleplerini ve önerilerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şehrin nabzını tutan taksicileri dinlediklerini kaydederek, misafirperverlikleri için esnafa teşekkür etti.

Esnafın her meselesinde bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. Eskişehir trafiğinin çözümü 'arabasız pazar' gibi popülist yaklaşımlar değil şehre yeni arterlerin açılması, sinyalizasyon optimizasyonu ve tramvayın geçiş önceliği sorunlarının lokasyonlara göre rasyonel projelerle giderilmesidir. Yıllardır bunun farkına varamayan CHP'liler tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde yapılacak ilk iş, şehirde trafik sorunu olduğu kabul etmek ve ona göre aksiyon almak olmalıdır. Şehrin hala bir ulaşım master planı yok. Veriye dayalı, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama olmadan atılan her adım, trafik keşmekeşini büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eskişehir'in geleceği günü kurtaran politikalarla değil vizyoner, teknik ve rasyonel bir ulaşım stratejisiyle inşa edilmelidir. Bu planın yokluğu, şehrimizin ulaşım vizyonundaki en büyük boşluktur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
Galatasaray’da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 18:49:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.