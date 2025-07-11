Albayrak'tan Şeffaflık Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Albayrak'tan Şeffaflık Çağrısı

11.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, kamu kaynaklarının yanlış kullanımına dair sorular sordu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket yapılarında şeffaflık çağrısında bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir Eskişehir kamuoyunun gündeminde Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfına (ESBAV) ilişkin iddiaların yer aldığını kaydetti.

Kamu kaynaklarının bir aile etrafında toplandığına dair kapsamlı iddiaların bulunduğunu ifade eden Albayrak, 1978 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yapmış, 18 Nisan 1999 tarihinden itibaren 5 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz Büyükerşen'e ve iddianamede adı geçenlere sorular yöneltti.

Albayrak, kamu adına hesap sorulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anadolu Üniversitesi'nin milyonlarca lira geliri neden üniversitenin doğrudan kontrolü dışındaki vakıf ve şirketlere aktarılmıştır? ESBAV, EDEV, ETAM A.Ş. ve Tuna Turistik A.Ş. gibi yapılar aracılığıyla yüz milyonlarca lira değerindeki mal varlıkları, nasıl ve hangi yöntemlerle Yılmaz Büyükerşen'in damadı Yavuz T'nin de içinde bulunduğu bir aile etrafında toplanmıştır? Anadolu Üniversitesi parasıyla alınan Marmaris Turunç'taki yazlık misafirhane ile Alanya'daki lüks turistik otel neden şahsi kullanımda ve özel tasarruf altındadır? Kamu kaynağıyla alınmış mülklerin, özel şirketlere devredilerek sonrasında aile fertlerinin hisse sahibi yapıldığı bu sistematik yapı iddiaları 'kamudan mala el koyma' modeli değil midir? Anadolu Üniversitesinin parasıyla kamulaştırılan arazilerin tapusu neden Yılmaz Büyükerşen'in başkanı olduğu ESBAV Vakfı'na geçirilmiştir? Ardından neden tekrar üniversiteye satılmıştır"

"Üniversitenin tüm Türkiye çapındaki Açıköğretim Sistemi için yapılan harcamalar neden yalnızca ETAM A.Ş. üzerinden yürütülmüştür?" sorusunu yönelten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu şirket bir para transfer merkezi midir? Belediye şirketlerinden elde edilen gelirler hangi gerekçeyle Mima İnşaat ve Art Mekan isimli aile şirketlerine aktarılmıştır? Belediyeye ait yüzlerce milyonluk mülk ve taşınmazın kontrolü neden birkaç aile bireyinin hissedar olduğu şirketlere bırakılmıştır? Sayıştay raporlarının 2019 yılı itibariyle tespit ettiği onlarca usulsüzlük neden dikkate alınmamış, bu konularda hangi adımlar atılmıştır? Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan belediye adına tescil edilmiş taşıtların listesine göre kamu adına tescilli olup belediye envanterinde yer almayan 96 araç nerede, kimlerin kullanımındadır? 2008'de başlayıp 2014'te tamamlanan Kent Evi ihalesinde yaşanan gecikmeler, iptaller ve ihale değişiklikleri nedeniyle kamu ne kadar zarara uğratılmıştır? Bu süreçte yüklenici firmaya ödemeler neden yapılmamış, hak edişler hangi gerekçeyle engellenmiştir? Sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır? Bu işin sorumluları daha sonra ödüllendirilmiş midir? ESKİ'ye yapılan atamalarla siyasi veya kişisel ödül mekanizmaları mı işletilmektedir?

Kamuoyunun merak ettiği soruların yanıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu malları bugün nasıl oldu da bir ailenin mülkü haline gelmiştir? Yüzlerce milyonluk okul, otel, yazlık, arazi. Hangi gelirle, hangi emekle, hangi hakla bu kişilerin üzerlerine geçmiştir? Bu sorular cevapsız kalmamalıdır. ESBAV'a kayyum atanmasına dair hukuki sürecin ve devamındaki gelişmelerin Eskişehirli hemşehrilerimiz adına sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Albayrak'tan Şeffaflık Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
07:18
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
01:00
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 18:14:38. #7.13#
SON DAKİKA: Albayrak'tan Şeffaflık Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.