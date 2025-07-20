Albayrak'tan Stant İsyanı Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesinde kurdukları stant önünde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Hamamyolu Caddesi'nde "AK Parti Seninle Eskişehir" adlı tanıtım standı kurduklarını belirtti.

Yürüyüş yapan bir grup tarafından söz konusu standın önünde çeşitli sloganlar atıldığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Eleştiri, başımızın tacıdır. Milletimizin her türlü görüşüne, yapıcı eleştirisine ve farklı düşüncelerine büyük bir saygımız var lakin söz konusu yürüyüşte atılan 'AKP mezara, halk iktidara' gibi çirkin ve nefret dolu sloganlar, doğrudan halkı kışkırtmaya, toplumu kutuplaştırmaya yönelik söylemlerdir."

Albayrak, şöyle devam etti

"Yürüyüş sırasında atılan tahrik dolu sloganlara tepki gösteren vatandaşımızın yaptığı hareket, aynı zamanda toplumun sessiz çoğunluğunun vicdanıdır. Vatandaşlarımız artık CHP'li zihniyetin yıllardır iş üretmeyen kısır döngü siyasetinden bıkmış ve usanmış durumdadır. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin desteğiyle her seçimde iktidara gelmiş ve Türkiye'yi yönetme yetkisini doğrudan halkımızdan almıştır. Bu gerçeği hazmedemeyenlerin sokakta tehditkar sloganlar atmaları ne akla ne de izana sığmaktadır."